Нулевая терпимость к рискам: как новый закон защитит детей-сирот в Казахстане

Образование
45
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Минпросвещения рассказали о ключевых изменениях, которые включают ужесточение требований к кандидатам и кадровое усиление системы опеки

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В 2025 году в Казахстане принят комплекс решений по усилению защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Ключевым событием стало подписание Главой государства Закона РК, устанавливающего новые требования к опеке и усыновлению и направленного на усиление защиты безопасности детей, который вступит в силу с 4 февраля 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения 

По данным ведомства, законом предусмотрено незамедлительное отстранение опекунов, попечителей и приёмных родителей в случае появления у них судимости либо постановки на учёт в психоневрологическом или наркологическом диспансере в период воспитания ребёнка. Также введён запрет на усыновление, опеку и патронат для лиц, в отношении которых ведётся уголовное преследование. Эти нормы позволяют оперативно предотвращать ситуации, при которых ребёнок может оказаться в небезопасных условиях.

Впервые введена обязанность ежегодного подтверждения благонадёжности опекунов, попечителей, патронатных воспитателей и приёмных родителей с предоставлением сведений о состоянии здоровья, постоянном месте жительства, отсутствии судимости. Закон также закрепляет приоритет передачи ребёнка ближайшим родственникам, а при их отсутствии супружеским парам.

«Вопросы защиты прав детей-сирот требуют постоянного внимания и системного подхода. Принятые в этом году решения усиливают уже действующие механизмы и позволяют более чётко выстраивать работу органов опеки, исходя прежде всего из интересов и безопасности ребёнка», отметила председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Наряду с ужесточением требований в сфере опеки в 2025 году продолжено развитие семейных форм устройства. Впервые внедрена приёмная профессиональная семья — временная форма устройства, предназначенная для обеспечения ребёнку безопасной домашней среды до определения постоянного места проживания. Также развивается институт наставничества. На сегодняшний день более 360 граждан стали наставниками детей-сирот в 20 регионах страны.

С 2025 года изменён порядок направления детей в интернатные организации. После выявления ребёнка органы опеки обязаны в первую очередь временно направлять его в медицинскую организацию для прохождения обследования сроком до трёх дней, что позволяет своевременно определить состояние здоровья и потребности ребёнка.
Впервые на законодательном уровне закреплён норматив штатной численности органов опеки — один специалист на каждые 5 тысяч детей. Это позволило увеличить численность сотрудников органов опеки в 3,3 раза, с 303 до 1 028 специалистов.

В регионах началось формирование новых управленческих структур. В Актюбинской области и городе Астане уже созданы управления по защите прав детей, аналогичные подразделения в ближайшее время появятся в Шымкенте, Костанайской, Акмолинской и Жамбылской областях.

Напомним, что сегодня в стране проживают более 20 тысяч детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при этом 82% из них воспитываются в семьях.

#закон #дети-сироты #риски #терпимость

