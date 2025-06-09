Нурлан Алдамжаров стал первым вице-министром водных ресурсов и ирригации РК

Кадровые назначения,Водное хозяйство
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Постановлением Правительства Республики Казахстан Алдамжаров Нурлан Жанузакович назначен первым вице-министром водных ресурсов и ирригации. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба правительства РК

Родился в 1975 г. в городе Ташкент. Окончил Ташкентский институт инженерной ирригации и механизации сельского хозяйства.

Трудовую деятельность начал в 1999 г. с должности мастера, монтажника 4 разряда механической специализированной колонны №5 треста «Ташоблмелиоводстрой».

С 2002 по 2008 гг. работал на различных должностях на коммунальных предприятиях в городах Ташкенте и Шымкенте.

В 2008-2012 гг. – и.о. ведущего специалиста, ведущий специалист, главный специалист отдела охраны и регулирования водных ресурсов Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО.

В 2012-2014 гг. – главный специалист отдела водоснабжения, руководитель отдела водоснабжения, заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ ЮКО.

В 2015 г. назначен на должность руководителя Управления ЖКХ и пассажирского транспорта ЮКО.

2015-2016 гг. – заместитель директора Департамента организационно-контрольной работы, руководитель Службы партийного контроля центрального аппарата партии «Нұр Отан».

В 2016 г. был ведущим специалистом отдела гидротехнических сооружений РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

С 2016 по 2018 гг. – заместитель председателя Комитета по водным ресурсам МСХ РК.

В 2018-2020 гг. – руководитель управления энергетики и ЖКХ акимата Жамбылской области.

В 2020-2023 гг. – председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

С октября 2023 г. по настоящее время занимал должность вице-министра водных ресурсов и ирригации РК.

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