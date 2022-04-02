Пресс-служба Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы опубликовала поздравление Нурсултана Назарбаева по случаю начала месяца Рамазан, сообщает Kazpravda.kz.

Уважаемые соотечественники!

Сердечно поздравляю вас с началом священного месяца Рамазан!

В этом месяце, который имеет особое значение для мусульман всего мира, возвеличиваются самые главные ценности ислама – доброта и сострадание, терпение и милосердие. Эти ценности несомненно укрепят единство и всех казахстанцев вне зависимости от религии и национальности.

В священном месяце Рамазан желаю всем крепкого здоровья, духовной силы и благополучия!