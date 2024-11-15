Нужна поддержка болельщиков

В Казахстанской федерации тенниса (ФТК) подтвердили участие ведущих теннисисток страны в матче против кореянок. За нашу сборную выступят: шестая ракетка планеты Елена Рыбакина, 29-я в рейтинге Женской теннисной ассоциации (АТР) Юлия Путинцева, набирающая форму и сейчас занимающая в мировом рейтинге 383-ю позицию Зарина Дияс, находящаяся на 328-м месте Жибек Куламбаева, а также первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина.

Все наши девушки в боевой форме и вчера приняли участие в мастер-классе для теннисистов на колясках. Навыки своей игры им продемонстрировали Юлия Путинцева, Анна Данилина, Зарина Дияс, Соня Жиенбаева и Сандугаш Кенжибаева. В мероприятии должна была принять участие и Елена Рыбакина, но ее рейс, к сожалению, задержали, и она прибыла в Астану немного позже. Тем не менее каждый теннисист-колясочник, к своей радости, имел возможность лично позаниматься с любимым игроком национальной сборной, задать вопросы по технике игры. После тренировки прошли автограф- и фотосессия. Игроки сборной дали свои напутствия и наставления спортсменам на колясках, вдохновляя их на очередные подвиги.

Между тем стал известен состав наших соперниц по Кубку Билли Джин Кинг. Капитан сборной Южной Кореи Джунг Ба Ким заявил следующих спортсменок: Да Ен Бак (314-я ракетка мира), Со Хен Пак (252-я в парном разряде), Ку Ен Ву (418-я WTA) и Ким Дабин (838-я в парном разряде).

Пока взрослые готовятся к своим играм, пришло очень приятное сообщение от наших подрастающих звезд тенниса – сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал юниорского чемпионата мира.

В эти дни в турецкой Анталье на открытых грунтовых кортах Megasaray Tennis Academy определились первые участники плей-офф розыгрыша юниорского Кубка Дэвиса (Juniors Davis Cup). Отметим, что жеребьевка определила сборную Казахстана в группу «В», где нам в соперники достались команды Франции, ЮАР и Гонконга.

В стартовой игре турнира подопечные капитана сборной Сергея Квака разгромили команду ЮАР со счетом 3:0. Дамир Жалгасбай выиграл у Джона Ботма со счетом 6:1, 7:6 (7:5). Первая ракетка Казахстана Зангар Нурланулы уверенно обыграл лучшего игрока южноафриканцев Коннора Дойга – 6:1, 6:1. А затем в парной встрече Дамир Жалгасбай и Даниэль Тазабеков за 45 минут учинили разгром Джону Ботма и Джейдену Саммерсу со счетом 6:1, 6:1.

Во второй день групповой стадии наша дружина победила сборную Гонконга. Кстати, с этой командой казахстанцы встречались в мае в Шымкенте – в полуфинале азиатского отбора и победили тогда со счетом 2:1. В этот раз Дамир Жалгасбай победил Николаса Чэна со счетом 6:2, 4:6, 6:3. Таким образом, он взял реванш за поражение в майском отборе от Чэна, ему на это потребовалось поч­ти три часа. Далее Зангар Нурланулы оказался сильнее Джека Чэна – 6:3, 6:0 и впервые в своей истории обеспечил Казахстану досрочное место в плей-офф Juniors Davis Cup.

В заключительной игре группы «В» казахстанцы одержали волевую победу над командой Франции, четырехкратной победительницей юниорского Кубка Дэвиса (1992, 1993, 1996, 2005 гг.).