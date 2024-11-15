Нужна поддержка болельщиков
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Абзал Камбар
Женская национальная команда Казахстана продолжает готовиться к предстоящей игре против сборной Южной Кореи в рамках плей-офф Кубка Билли Джин Кинг. Напомним, данный отборочный этап неофициального чемпионата мира пройдет на кортах Национального теннисного центра в Астане уже в эти выходные. В мировом командном рейтинге ITF (Международная федерация тенниса) наша сборная занимает довольно высокое 13-е место, в то время как команда Страны утренней свежести находится на 32-й позиции.