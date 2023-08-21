Нужно ли платить 30 тыс. тенге до БАО. "КазАвтоЖол" ответил на жалобу алматинца

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В Сети появилось видео с жалобой алматинца. По его словам, сотрудники компании "КазАвтоЖол" не пропускают до БАО, объясняя запрет тем, что дорога в аварийном состоянии. Мужчина возмущается, что рабочие предлагают добраться до места назначения на служебном автомобиле за 30 тысяч тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Происходит это в Алма-Арасане. Сотрудники "КазАвтоЖола" не пускают выше плотины под предлогом плохой дороги. При этом таксисты там едут и плохая дорога становится хорошей. За 30 000 тенге можно доехать на служебном транспорте до БАО. Я думаю, это не совсем справедливо по отношению к народу. Есть такие, кто столкнулся с подобным? На вопрос "ремонтируют ли дорогу", ответили, что нет", - высказался автор видео.

В компании "КазАвтоЖол" дали комментарий по данной жалобе.

"Согласно предписанию №775 Департамента полиции Алматы, на участке дороги "Алматы - Космостанция" км 15-34 движение автотранспортных средств ограничено в связи с образованием дефектов в виде глубоких промоин и сужения проезжей части (горная местность). Проезд транспорта на вышеуказанный участок запрещен, за исключением служб Национального парка, дорожных органов, пограничной заставы, научной базы "Космостанция", метеорологической и гидрологической баз и Управления туризма Алматы", - сообщили в компании.

В пресс-службе заверили, что при этом для пеших туристов и велосипедистов ограничений нет.

"Информация о том, что дорожные службы перевозят людей за определеную плату, не соответствует действительности. Сотрудники дорожных служб занимаются содержанием данного участка дороги, при помощи спецтехники ликвидируют последствия обвалов горных пород, камнепадов, снежных лавин и др", - добавили в "КазАвтоЖоле".

Отмечается, что Национальная компания намерена обратиться в Департамент полиции Алматы для оказания содействия в усилении патрулирования на данном участке и в организации специального рейда.