Нужно ли волноваться о курсе тенге, ответил глава Нацбанка

Банки и финансы
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Тусупбекова Лаура
корреспондент

Глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов, отвечая на вопросы журналистов в Парламенте, прокомментировал курс тенге, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он отметил, что по итогам 2023 года экономика страны выросла на 5,1%, и одним из результатов было укрепление тенге на 1,7%.

«По итогам 2023 года тенге укрепился, затем с начала 2024 года еще укрепился дополнительно, примерно на 1,7%. То есть, общее укрепление составило 3,5%», - сказал Сулейменов.

Он подчеркнул, что в этом году экономика пока не на том уровне, как в прошлом - всего 3,4%.

«Поэтому укрепление тенге не носило фундаментальный характер, оно было только за счет увеличения трансфертов из Нацфонда. Эти трансферты сейчас уменьшаются, что хорошо. Это значит, что правительство справляется с текущей фискальной ситуацией, значит оно рассчитывает на свои доходы, и значит тенге будет возвращаться к тем фундаментальным значениям, которые и планировались.

Прогноз социально-экономического развития на этот год – среднегодовой курс тенге 460. Поэтому мы не делаем прогнозы, потому что это рыночный механизм. Но для бюджетных целей - 460 плюс-минус по году. Мы считаем, что это фундаментальное значение, волноваться не нужно, и каких-то резких изменений значений мы не ожидаем», - пояснил председатель Нацбанка.

#тенге #Нацбанк #курс #Сулейменов

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