Нужно ли волноваться о курсе тенге, ответил глава Нацбанка

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Он отметил, что по итогам 2023 года экономика страны выросла на 5,1%, и одним из результатов было укрепление тенге на 1,7%.

«По итогам 2023 года тенге укрепился, затем с начала 2024 года еще укрепился дополнительно, примерно на 1,7%. То есть, общее укрепление составило 3,5%», - сказал Сулейменов.

Он подчеркнул, что в этом году экономика пока не на том уровне, как в прошлом - всего 3,4%.