"Нужно провести комплексную оценку Чуйской долины" – глава Минэкологии

Также Зульфия Сулейменова предложила проверить вероятность использования химикатов в долине.

Фото: kokshetau.asia

Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова в кулуарах после заседания Правительства сообщила о необходимости провести комплексную оценку Чуйской долины, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Зульфия Сулейменова отметила, что экосистемы, возникающие в тех или иных климатических и географических областях, должны иметь возможность развиваться без негативного антропогенного воздействия.

«Это касается абсолютно всех экосистем. При возникновении того или иного антропогенного воздействия, задача Минэкологии - урегулировать его. Это касается, например, строительства, промышленных предприятий, другой деятельности, поэтому министерство осуществляет регулирующие в этой области действия», - сказала министр.

Касательно Чуйской долины, по ее словам, здесь нужно провести комплексную оценку.

«Касательно антропогенного воздействия, нужно смотреть, в чьей компетенции, если Минэкологии, то проверим. Но бывают отдельные случаи, например, незаконное воздействие, добыча, деятельность, в этом случае могут быть другие компетентные органы», - добавила Сулейменова.

Также она предложила проверить вероятность использования химикатов в этой долине.

