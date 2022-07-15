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Нужно провести научные исследования – Брекешев о регулировании популяции сайгаков
Диасов Ораз
корреспондент

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев озвучил решение по регулированию численности сайгаков в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Касательно управления популяцией сайгаков вчера мы провели совещание с профильными ассоциациями, где пришли к следующему: нужно провести глубокие научные исследования по комплексной оценке экосистем в ареале популяций сайги в Казахстане», – сказал министр.

В этой связи он попросил главу Кабмина поручить Министерству науки и высшего образования рассмотреть возможность выделения финансирования данных исследований в этом году.

«Для проведения исследований надо рассмотреть вопрос компенсации товаропроизводителям ущерба, наносимого потравой диких животных», – заявил глава Минэкологии.

Напомним, 14 июля Глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства объявил выговор министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву за волокиту и дискуссию вокруг дальнейшей судьбы популяции сайгаков.

«Нужно профессионально подойти к этому вопросу с учетом нашего менталитета. Действительно, сайгаки являются для казахов священными животными. Министерством внесено предложение, чтобы изъять из природного ландшафта 80 тысяч сайгаков, то есть убить их. Есть, видимо, и другие методы, посоветуйтесь со специалистами, это же крайние меры. Я не исключаю, что, возможно, придется прибегнуть и к этой мере. Но это крайняя мера, подчеркиваю. Нужно профессионально подходить к этому вопросу», – резюмировал Президент.

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