Нужно реагировать максимально оперативно – Смаилов о нештатных ситуациях на ТЭЦ и теплосетях

Вопросы устранения последствий и недопущения нештатных ситуаций на ТЭЦ и теплосетях вне повестки рассмотрены на заседании правительства РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Кабмина

Фото: primeminister.kz

Как сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев, с вхождением в Казахстан холодного атмосферного воздуха отмечен ряд технологических нарушений на энергоисточниках и тепловых сетях. В частности, на Риддер ТЭЦ, ГРЭС-1 Темиртау и Экибастузской ТЭЦ. По указанным объектам температурный режим восстановлен в полном объеме.

Технологические нарушения на тепловых сетях в городах Степногорске, Балхаше, Актау и Кокшетау также оперативно устранены. В настоящее время все потребители подключены.

В рамках системной подготовки к отопительному сезону на электрических станциях республики завершен капитальный ремонт 8 энергоблоков, 40 котлов и 42 турбин. На завершающих стадиях работы по 2 энергоблокам, 9 котлам и 11 турбинам. Кроме того, выполнен капитальный ремонт 25,3 тысячи км линий электропередачи, 564 подстанций и 3,5 тысячи распределительных пунктов.

Акимы регионов отдельно проинформировали о прохождении отопительного сезона в Кокшетау и Степногорске, о ситуации на ТЭЦ Экибастуза и Риддера, о ремонте объектов теплообеспечения в Балхаше и Темиртау, а также о теплоснабжении Актау и водоснабжении Атырау.

Премьер-министр отметил, что на фоне низких температур в республике возрастает нагрузка на коммунальные системы. В свою очередь, это неизбежно приводит к нештатным ситуациям на объектах тепло- и энергоснабжения.

«Случившиеся инциденты характеризуются как технологические нарушения. Приняты оперативные меры по восстановлению поврежденных участков в нормативные сроки», – сказал Алихан Смаилов.

Он подчеркнул, что в случае возникновения аварийных ситуаций акиматам необходимо максимально оперативно реагировать и принимать меры.

«Важным моментом является своевременное, объективное и доступное для понимания информирование населения о реальной ситуации и ходе ремонтных и плановых работ. Без этого распространяются слухи и фейки», – указал премьер-министр.

Глава правительства поручил акиматам регионов совместно с собственниками объектов теплоснабжения обеспечить наличие постоянно действующих ремонтных бригад и запасных частей для оперативного ремонта.

Кроме того, Алихан Смаилов потребовал от нацкомпаний «КТЖ» и «КазМунайГаз» в приоритетном порядке обеспечивать своевременные поставки топлива на тепловые станции и котельные.