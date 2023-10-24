Нужно усилить популяризацию национальных ремесел

Керамические вазы, обувь ручной работы, музыкальные инструменты, кожаные, войлочные и деревянные изделия – центральная площадь Конаева на один день превратилась в яркий восточный базар. Чего только здесь не было: уникальную хендмейд-продукцию представили на суд публики местные ремес­ленники, а также их коллеги, приехавшие из других регионов республики.

Организатор выставки, директор музея народного творчества «Ұста Дәркембай» Даулет Шокпаров считает необходимым усилить пропаганду и популяризацию старинных ремесел, привлечь внимание молодежи к традициям предков, к делу сохранения культурного наследия.

Сам Даулет – ремесленник в седьмом поколении. Семилетним мальчишкой он впервые взял в руки инструмент и с тех пор изготовил множество уникальных предметов. В их числе – доспехи батыров, конская упряжь, сосуды для кумыса, ювелирные украшения, сундуки. Потомок известного мастера Даркембая Шок­парулы не просто продолжил дело отца, но сохранил и бережно передал сыновьям секреты творений прошлого. В его планах – открыть школу ремесел в родном ауле Акши Енбекшиказахского района.

Красочный фестиваль запомнился жителям и гостям Конаева увлекательными мас­тер-классами по вышивке, ювелирному и гончарному делу, искусству обработки кожи и дерева. Большой интерес публики вызвали перенос­ные печь и станок для ковки по металлу, привезенные на выставку шымкентцем Абдуллой Наурызбаевым. Мас­тер уже больше сорока лет занимается кузнечным делом и мечтает возродить древние технологии изготовления металлических изделий.

Посетители ярмарки подолгу рассматривали эксклюзивные серьги, браслеты и кольца, представленные художником-ювелиром из Астаны Бериком Алибаем, а также сувениры, посуду, обувь, стилизованную казахским орнаментом. Как рассказала предприниматель Асель Омурбекова, сегодня туфли, сапоги, кроссовки и ботинки, выпускаемые в мастерской села Узынагаш Алматинской области, носят не только казахстанцы, но и жители Сингапура, Японии, Китая, Италии.

«Шебер-Fest» показал высокий спрос на товары, сделанные вручную из натурального сырья. Как говорят сами ремесленники, в каждом из выставленных экспонатов есть частичка души автора. В них отражаются культура и обычаи народа, тем они и привлекательны.