Нужны квоты

План выполнен уже на 60%, но в некоторых районах безработных стало… больше. Речь идет об Аккайынском, Жамбылском, Тимирязевском районах и областном центре. В целом по области уровень безработицы составляет 4,9%.

На заседании областного акимата руководитель управления координации занятости и социальных программ акимата СКО Ринат Ельжасов отметил, что продолжается работа по трудоустройству граждан на квотируемые места. Однако квот значительно меньше, чем требуется. Так, например, в Петропавловск из мест лишения свободы прибыли 70 человек, а для них было установлено всего 17 квот. Работы ищут 8 264 инвалида, а квот для них всего 18.

Не в полной мере реализуется региональная квота для переселенцев из трудоизбыточных регионов, поэтому столь низкие показатели по трудоустройству переселенцев.

В этой связи аким СКО Айдарбек Сапаров отметил, что государство создало все условия для поддерж­ки занятости, том числе безвозмездные гранты для реализации бизнес-инициатив, микрокредитование молодежи, субсидируемые рабочие места, возможность переобучения, но работа с населением проводится слабо.

– В районах эта работа тоже не на должном уровне, – упрекнул аким своих подчиненных. – У нас 14 тысяч безработных и 10 тысяч вакансий. Со стороны государства созданы все необходимые условия, включая кредиты, микрокредиты, гранты, субсидирование заработной платы до 100 тысяч тенге. При этом результатов мы не видим. Люди сидят без работы. Акимы районов, вы не занимаетесь трудоустройством, открытием новых производств, реализацией инвестиционных проектов. Государство сделало все необходимое, надо только на местах отработать. А работы нет.

Айдарбек Сапаров обратил внимание руководителя аграрной кредитной корпорации на условия выдачи микрокредитов. Глава региона возмутился требованием риск-менеджеров предоставлять в залог квартиру, расположенную в городе.

– Безработица по итогам года должна быть не более 4,5%, – поставил цель аким СКО перед акимами районов.