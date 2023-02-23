Нужны ли в Казахстане частные военные компании, ответил замглавы Минобороны

По его словам, в республике нет нормативно-правовой базы для их создания.

Фото: rus.azattyq.org

Заместитель министра обороны Султан Камалетдинов ответил на вопрос журналистов в Сенате, нужны ли в РК частные военные компании (ЧВК), передает корреспондент Kazpravda.kz.

По его словам, в Казахстане нет нормативно-правовой базы для их создания.

«Я думаю нет (ЧВК не нужны – прим. авт). Потому что государство содержит вооруженные силы, другие войска, воинские формирования, которые предназначены для обеспечения безопасности страны. И в Конституции нет других структур, которые бы обеспечивали безопасность», - пояснил Камалетдинов.