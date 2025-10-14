Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на первом заседании Рабочей группы по Парламентской реформе, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, президентская система правления сохранит свою актуальность в стране.

«Всем вам известно, что в нашей стране реализуются масштабные преобразования в различных сферах. Объединив усилия, мы проводим политические и социально-экономические реформы. Эти преобразования получат свое продолжение. Мы не можем останавливаться на достигнутом», - подчеркнул Президент.

По его словам, важно продолжать стратегию кардинальной модернизации Казахстана, руководствуясь концепцией «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Таким образом, президентская система правления сохранит свою актуальность в стране.

В целом, как отметил Президент, переход к однопалатному Парламенту полностью соответствует международным тенденциям. Подобную парламентскую систему приняли две трети стран мира.