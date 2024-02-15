О чем пишут земляки

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Флора Левина

В Семее вышла в свет серия книг «Абай жолы».

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Проект реализуется областной универсальной библиотекой им. Абая при поддержке акима области Нурлана Уранхаева. Вниманию читателей представлены 16 книг разных авторов. Тираж каждой – 500 экземпляров. Они повествуют как о биографии великого Абая, так и об интерес­ных исторических событиях.

К примеру, в одной из книг рассказывется о том, кто занимался организацией областной универсальной библиотеки, ее каталогами и финансированием.

– История нашей библиотеки неразрывно связана с Абаем и другими личностями, которые стояли у ее истоков. В одной из книг представлены выдержки из раритетных изданий, имеющихся в фонде библиотеки. Например, это статья Алихана Букейхана. Именно он первым написал некролог Абаю, который, по сути, стал первой биографией нашего великого земляка, – рассказывает руководитель читального зала областной универсальной библио­теки им. Абая Рахиля Адикае­ва. – А в книге «Хранитель истории: избранные материалы» собраны документы, раскрывающие время, когда очень много делалось для того, чтобы наша общественно-политическая мысль, библиотека и музеи развивались. Интересны историчес­кие, этнографические заметки тех лет. Наш край также представлен, например, в «Записках Русского географического общества».

Ранее серия называлась «Абай әлемі» и выпускалась в Восточно-Казахстанской области. Сам проект рассчитан до 2028 года. Уже сейчас началась работа над книгами, которые планируется издать в 2025 году. По словам Рахили Адикаевой, упор делается на писателей и поэтов из облас­ти Абай.

Книги проекта будут переданы в фонды библиотек области, их цифровые копии – в Казахскую национальную электронную библио­теку (КазНЭБ).

#Семей #библиотеки #серия книг #Абай жолы

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