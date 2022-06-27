О каких новшествах нужно знать поступающим в казахстанские колледжи

В Казахстане стартовал прием документов в колледжи. В Год детей выделено рекордное количество грантов – 128 тысяч. Это на 45 тысяч больше, чем в прошлом году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства просвещения РК.

Больше всего образовательных грантов выделяется по техническим специальностям: «IT», «Строительство», «Инженерия», «Металлургия».

Еще одна хорошая новость – в предстоящем учебном году казахстанские колледжи начнут готовить кадры по новым специальностям: «Робототехника и встраиваемые системы», «Аддитивные технологии производства», «Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий», «Графический и мультимедийный дизайн», «Ландшафтный дизайн» и др.

Кстати, для удобства абитуриентов прием документов автоматизирован и осуществляется через портал «электронного правительства» Egov.kz, а также и в традиционном бумажном формате в самих колледжах.

Также теперь абитуриенты смогут подать документы сразу по 4 специальностям в 4 колледжа страны.

В 2021 году для обеспечения прозрачности и доступности образования министерством был внедрен новый механизм распределения госзаказа по принципу «Деньги идут за студентом». То есть если раньше гранты распределяли управления образования, то сейчас госзаказ размещается, исходя из выбора абитуриента: бюджетные деньги будут направлены туда, куда захочет поступить выпускник.

«Сегодня около 70% выпускников 9 класса получают бесплатное образование в колледжах страны за счет государства. В этом году мы увеличили госзаказ на 45 тысяч мест. Также министерством внедрена целевая подготовка кадров по заявкам предприятий с обязательством трудоустройства. То есть детям уже будет гарантировано трудоустройство. Это позволит выпускать специалистов по запросам рынка труда, в результате повысится качество подготовки кадров. Прозрачность размещения госзаказа обеспечит доступность технического и профессионального образования для всех желающих и усилит конкуренцию среди колледжей», – отметила директор Департамента технического и профессионального образования МП РК Насымжан Оспанова.

Среди абитуриентов, поступающих на специальности среднего звена и прикладного бакалавриата, отбор будет проходить через информационную систему управлений образования. Конкурс проводится по среднему баллу аттестата по обязательным и профильным предметам.

Выпускники школ, желающие получить рабочую специальность, а также дети с особыми образовательными потребностями будут зачисляться в колледж по итогам собеседования. Они могут подать онлайн-заявление через Egov.kz или сдать документы напрямую в колледже.

Выпускники, поступающие по педагогическим, медицинским и творческим специальностям, будут сдавать специальные или творческие экзамены или проходить собеседование. Они будут проводиться приемными комиссиями колледжей.

Конкурс среди поступающих по госзаказу на базе 9 класса будет проходить с 19 по 22 августа. Конкурс среди выпускников 11 класса и колледжей пройдет с 22 по 25 августа. Для тех, кто поступает по специальностям искусства и культуры, конкурс состоится с 29 июля по 2 августа.

Отметим, что с прошлого года расширен перечень квотных категорий.

«Квоты предусмотрены по 9 категориям. Добавлено 5% квоты для детей из многодетных семей, 1% для детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет, 1% для детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов первой и второй групп. При равенстве баллов будет учитываться квотная категория и средний балл аттестата», – отметила Насымжан Оспанова.