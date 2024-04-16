О компенсациях пострадавшим от наводнения сообщили в правительстве

Они могут рассчитывать на приобретение готового или строительство нового жилья взамен разрушенного, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«Материальная помощь: выплата единовременной компенсации в размере 100 МРП; компенсация утраченного и/или испорченного имущества; всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня 2024 года», - говорится в сообщении Кабмина.

При этом, по кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшую в связи с влиянием последствий паводков.

«Всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, у которых из-за паводков нарушилась хозяйственная деятельность, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления», - отмечается в сообщении правительства.

На официальных сайтах и аккаунтах кредитных организаций в социальных сетях публикуются конкретные алгоритмы подачи заявлений и порядок проведения реструктуризации кредитов. Для облегчения процесса взаимодействия с заемщиками банками и МФО реализуется сервис дистанционной подачи заявлений.

«Пострадавшие от паводков могут рассчитывать на приобретение готового или строительство нового жилья взамен разрушенного (необходимо обратиться в акимат); если пострадавшее жилье подлежит ремонту, предусмотрены механизмы финансирования ремонтных работ подрядными организациями МИО либо силами собственника имущества (необходимо обратиться в акимат)», - уточнили в правительстве.

Помимо этого, разработан порядок возмещения ущерба субъектам МСБ, пострадавшим от паводков, который будет принят в ближайшее время.