О легких деньгах, человеке труда и развитии науки

На Национальном курултае в Атырау Глава государства обозначил ряд злободневных проблем. Трудно не согласиться с тем, что решения только экономических задач недостаточно, чтобы стать развитым государством.

Как специалист системы образования, убеждена: образование – фундамент развития. Наша задача – не только дать молодежи высокий уровень знаний, но и сформировать ее духовно. От тех, кто сидит сегодня за партами в школах, зависит, какое место казахстанская культура займет в мировой цивилизации завтра. Поэтому не только ответственным ведомствам, но и всему обществу нужно целенаправленно работать над улучшением доступа к качественному образованию для всех слоев населения – от дошкольного до высшего.

Отечественное образование должно стать более инклюзивным. Многие эксперты говорят о том, что в стране растет число детей с особенностями в развитии. Поднимался этот вопрос и на курултае. Затрагивались, в частности, проблемы отсутствия элементарной доступной среды, нехватки инклюзивных детских садов. Еще лет десять назад эта тема практически не поднималась в обществе. Но если не принимать необходимые меры, мы можем столкнуться с другой проблемой: большим числом неподготовленных, несоциализированных детей.

Нужно отметить, что инклюзивное направление у нас постепенно развивается. Повсеместно создаются и действуют НПО, работающие в этом направлении. До конца 2025 года запланировано открытие 108 ресурсных кабинетов поддержки инклюзии в Акмолинской области (на сегодня открыто 46 кабинетов). К слову, Координационный совет по развитию инклюзивного образования при управлении образования акмолинцы создали первыми в республике.

Нам необходимо создавать условия для того, чтобы востребованные и талантливые специалисты не искали возможности реализоваться профессио­нально за пределами своей страны. Нужно, как справедливо подчеркивали выступающие на Национальном курултае коллеги, уделять должное внимание развитию отечественной науки. На мой взгляд, начинать эту масштабную работу нужно именно с регионов, поскольку ученым в областях приходится достаточно сложно по сравнению с коллегами из национальных вузов, научных центров по причине неравного финансирования, отсутствия квалифицированных кадров.

Местные власти должны понимать: развитие вузов в регионах – это всегда точки роста. Тесное сотрудничество с хорошо знающими особенности края учеными, работа в тесной связке по многим направлениям, несомненно, содействовали бы решению насущных вопросов.

Не менее важны и такие общечеловеческие ценности, как патриотизм, трудолюбие. Готового рецепта на предмет того, как растить патриотов, пожалуй, нет. Думаю, воспитывать это чувство в наших детях мы должны личным примером. Любовь к Родине начинается с бережного отношения к природе, местам общего пользования, участия в общегородских субботниках и так далее.

Непререкаемо уважаемой личностью в нашем обществе всегда был Человек труда. Однако мы сегодня, к сожалению, вынуждены констатировать: статус рабочей профессии снизился настолько, что кадровый голод ощущается на многих промышленных предприятиях страны. Чувствительный дефицит механизаторов, доярок, ветврачей и других нужных селу специальностей создался в аграрной отрасли.

Констатируем мы и стойкое стремление молодых людей к легкому и быстрому обогащению, к труду, не затратному ни физически, ни эмоционально. Между тем из запроса быстро и легко заработать деньги растут ноги другой проблемы – зависимости от лудомании.

Нам нужно повышать престиж рабочих профессий. Причем эту работу хорошо бы начинать прямо с детского сада, средней школы. И коммуницировать с так называемым сетевым поколением нужно на их языке посредством ТiкТоk и Instagram. Очень важно, используя правильные каналы связи, правильные месседжи, разработать долго­срочные стратегии. То есть быть готовыми к тому, что быстро и легко поменять устоявшееся мышление молодежи не получится, на модернизацию сознания могут уйти годы. Это процесс и сложный, и долгий, но начинать-то надо.