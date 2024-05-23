О легких деньгах, человеке труда и развитии науки Общество 23 мая 2024 г. 5:30 7 Белла Газдиева, член Национального курултая, кандидат филологических наук, Акмолинская область Решения только экономических задач недостаточно, чтобы стать развитым государством фото из архива "КП" На Национальном курултае в Атырау Глава государства обозначил ряд злободневных проблем. Трудно не согласиться с тем, что решения только экономических задач недостаточно, чтобы стать развитым государством. Как специалист системы образования, убеждена: образование – фундамент развития. Наша задача – не только дать молодежи высокий уровень знаний, но и сформировать ее духовно. От тех, кто сидит сегодня за партами в школах, зависит, какое место казахстанская культура займет в мировой цивилизации завтра. Поэтому не только ответственным ведомствам, но и всему обществу нужно целенаправленно работать над улучшением доступа к качественному образованию для всех слоев населения – от дошкольного до высшего. Отечественное образование должно стать более инклюзивным. Многие эксперты говорят о том, что в стране растет число детей с особенностями в развитии. Поднимался этот вопрос и на курултае. Затрагивались, в частности, проблемы отсутствия элементарной доступной среды, нехватки инклюзивных детских садов. Еще лет десять назад эта тема практически не поднималась в обществе. Но если не принимать необходимые меры, мы можем столкнуться с другой проблемой: большим числом неподготовленных, несоциализированных детей. Нужно отметить, что инклюзивное направление у нас постепенно развивается. Повсеместно создаются и действуют НПО, работающие в этом направлении. До конца 2025 года запланировано открытие 108 ресурсных кабинетов поддержки инклюзии в Акмолинской области (на сегодня открыто 46 кабинетов). К слову, Координационный совет по развитию инклюзивного образования при управлении образования акмолинцы создали первыми в республике. Нам необходимо создавать условия для того, чтобы востребованные и талантливые специалисты не искали возможности реализоваться профессионально за пределами своей страны. Нужно, как справедливо подчеркивали выступающие на Национальном курултае коллеги, уделять должное внимание развитию отечественной науки. На мой взгляд, начинать эту масштабную работу нужно именно с регионов, поскольку ученым в областях приходится достаточно сложно по сравнению с коллегами из национальных вузов, научных центров по причине неравного финансирования, отсутствия квалифицированных кадров. Местные власти должны понимать: развитие вузов в регионах – это всегда точки роста. Тесное сотрудничество с хорошо знающими особенности края учеными, работа в тесной связке по многим направлениям, несомненно, содействовали бы решению насущных вопросов. Не менее важны и такие общечеловеческие ценности, как патриотизм, трудолюбие. Готового рецепта на предмет того, как растить патриотов, пожалуй, нет. Думаю, воспитывать это чувство в наших детях мы должны личным примером. Любовь к Родине начинается с бережного отношения к природе, местам общего пользования, участия в общегородских субботниках и так далее. Непререкаемо уважаемой личностью в нашем обществе всегда был Человек труда. Однако мы сегодня, к сожалению, вынуждены констатировать: статус рабочей профессии снизился настолько, что кадровый голод ощущается на многих промышленных предприятиях страны. Чувствительный дефицит механизаторов, доярок, ветврачей и других нужных селу специальностей создался в аграрной отрасли. Констатируем мы и стойкое стремление молодых людей к легкому и быстрому обогащению, к труду, не затратному ни физически, ни эмоционально. Между тем из запроса быстро и легко заработать деньги растут ноги другой проблемы – зависимости от лудомании. Нам нужно повышать престиж рабочих профессий. Причем эту работу хорошо бы начинать прямо с детского сада, средней школы. И коммуницировать с так называемым сетевым поколением нужно на их языке посредством ТiкТоk и Instagram. Очень важно, используя правильные каналы связи, правильные месседжи, разработать долгосрочные стратегии. То есть быть готовыми к тому, что быстро и легко поменять устоявшееся мышление молодежи не получится, на модернизацию сознания могут уйти годы. Это процесс и сложный, и долгий, но начинать-то надо. #Образование #Атырау #мнение #Национальный курултай