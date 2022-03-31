В городе Аральске Кызылординской области функционирует один из самых необычных музеев в стране.

В честь рыбаков Арала

Открыт он в 2013 году как филиал районного историко-краеведческого музея и посвящен истории рыболовства на Аральском море.

Идея открытия Музея рыболовства на Арале, или, как его принято называть, Музея аральских рыбаков, принадлежит бывшему министру рыбного хозяйства Казахской ССР Кудайбергену Саржанову. Этот культурный объект с первых же дней существования приобрел необычайную популярность у местного населения и туристов. Сейчас здесь более 2 000 экспонатов, работают 11 специалистов, недавно из бюджета области было выделено 86 млн тенге на обновление экспозиций.

Интерьер главного зала демонстрирует быт рыбацких семей. Это комната с множеством предметов быта. Кстати, даже само здание музея построено по старинным планам и чертежам – как типичный дом начала прошлого века, каких было много в Аральске. А внутренняя планировка здания сделана так, что из основного зала можно как бы подняться на капитанский мостик старого рыболовецкого судна. Оказаться в антураже, как говорится, в реальном времени.

Среди экспонатов – снасти, которыми веками пользовались аральские рыбаки, документы, фотографии, механизмы. А самый ценный экспонат – это, пожалуй, токарный станок, переданный в 1921 году председателем Совнаркома РСФСР Владимиром Лениным в благодарность рыбакам Аральского моря, которые отправили 14 вагонов с рыбой по железной дороге голодающим Поволжья. Станок, после того как его доставили аральцам, находился в эксплуатации более 30 лет – в судоремонтных мастерских.

Напомним, в 1921 году в ряде регионов России был голод. Власти РСФСР искали раз за разом дополнительные возможности справиться с ним. И председатель Совнаркома обратился к аральским рыбакам с просьбой оказать помощь жителям Поволжья и Пермской губернии, где уже начался голодный мор. И люди откликнулись. Рыбаки выходили в море в любую погоду, работали от рассвета до заката. Отсортировав улов, они грузили его в телеги, запряженные верблюдами, и увозили на станцию, сдавали на погрузку. Полтора месяца они отправляли практически всю рыбу в Поволжье и Пермь – 14 вагонов, и очень радовались, что помогли россиянам справиться с бедой.

На мой взгляд, очень интерес­ным является различное рыболовецкое снаряжение, которого нигде уже не встретишь. Например, деревянная лебедка, которую крутили при помощи верблюдов, чтобы вытащить из моря неводы, а длина иногда достигала полутора километров.

Была у рыбаков в прошлом веке и снасть, которая называлась «шүнек тас». Из глины, которую брали с берега Сырдарьи, впадающей в Аральское море, лепили что-то вроде колеса с небольшой дырочкой посередине. Колесо это тщательно обжигали, а после привязывали к нижним концам рыболовной сети. Такое приспособление, утяжелитель, позволяло распределять сеть по дну равномерно, она не цеплялась за преграды, не поднималась и не запутывалась. Сейчас вместо такого приспособления к нижним концам сети рыбаки привязывают свинцовые чушки.

Был и другой важный для рыбаков тех лет инструмент – инелік, что на русский язык переводится, как «стрекоза». Это маленький ручной челнок, его использовали для плетения сетей, а иногда для их распутывания. Сети, инструменты и снасти рыбаки берегли как зеницу ока. От снаряжения зависел улов, а значит, жизнь семей, материальный достаток.

Рядом с музеем установлены несколько старых рыболовецких судов, и это тоже экспозиция, только уличная. Суда бороздили раньше просторы Аральского моря, а в нынешнее время их отреставрировали и установили на постаменты.

К примеру, катер «Толеген Токтаров» эксплуатировался с 1953 по 1983 год, катер «Толеген Алимбетов» использовался во время чрезвычайных ситуаций на Аральском море, то есть это спасательное судно.

Рядом с музеем можно увидеть грузовые сани, которые использовались на верблюжьей и лошадиной тяге. Это средство передвижения рыбаков и доставки улова в зимнее время года. Много документов в музее о людях, посвятивших себя рыбацкой доле, о развитии сфер рыбоводства и переработки рыбы. Об Аральском море и экологии.

Курдер, Курджани, Казбин...

А море это, как мне кажется, отдельный исторический музей под небосводом. Его история необычайно интересна.

Аральское море называлось по-разному до того, как получило свое нынешнее название. Как часть древнего Сарматского моря, когда-то его называли Синим морем, Сакским морем, морем Кердери. А в трудах известных путешественников мы часто встречаем другие названия.

Например, в 865 году Ибн-Хордатбек назвал его озером Курдер, в 943-м Масуди – Курджани, в 961- м Истахри – Казбин, в 1339-м Хафизи – Абруда, в XIII веке Бекрон – Джендт. В XV веке Аральского моря, как единого целого, еще не существовало. Относительно полноводным оно стало только после 1573 года. Сегодняшнее название море носит с XVII века. Впервые море назвал Аральским арабский писатель Ибн Рушди.

В разные исторические эпохи происходили существенные колебания уровня Аральского моря. Оно меняло очертания. Так, на высохшем дне были обнаружены остатки деревьев, росших когда-то на этом месте. По некоторым данным, ранее река Амударья по рукаву Узбой впадала в Каспийское море, а река Тургай – в Арал. В конце XVI – начале XVII веков из-за понижения уровня моря образовались острова Барсакельмес, Каскакулан, Козжетпес, Уялы, Бийиктау и Возрождения. Рукава Сырдарьи Жанадарья и Куандарья перестали впадать в Арал с 1819 и с 1823 годов.

Аральское море наносили на карту путешественники. И часто их рисунки не совпадают. В частности, в 1558 году это сделал англичанин Дженкинсон, в 1664-м голландец Николай Витсен, в 1723-м – Далилия, в 1734-м – Крылов, в 1741-м – Муравин, в 1834-м – Лепшин.

В конце XIX века была предпринята попытка Аральcкое море серьезно изучить. В 1848- м в Оренбурге построили шхуну «Константин», к лету того же года она была доставлена в Раимское укрепление в устье Сырдарьи. В 1849 году под руководством воен­ного моряка и исследователя А.И. Бутакова проведена первая научная экспедиция по описанию Аральского моря, сделаны рекогносцировка Арала, промер глубин, полная съемка острова Барсакельмес, открыта и изучена группа островов Возрождения.

Также проводились астрономические и метеорологические наблюдения, опись ледовой обстановки в зимнее время, сбор образцов полезных ископаемых. После тщательного исследования акватории водоема в 1850 году составлена полная карта Аральского моря, а гидрографическим департаментом Морского министерства издана морская карта.

В изучение морской природы внес свой вклад и Великий Кобзарь Тарас Шевченко, который в Приаралье был в ссылке.

Осенью 1854 года аральскую верфь перенесли из Раима в городок Казалинск. Аральская военная флотилия охраняла судоходство, обеспечивала воинские перевозки, производила гидрографические работы, все пароходы и вспомогательные суда имели артиллерийское вооружение. В 1862 году новые пароходы «Арал» и «Сырдарья» были спущены на воду в Казалинске. В 1886 году организованы экспедиции А. Никольского на юг Арала, академика Л. Берга – на север, которые дали довольно подробную информацию о климате, фауне и флоре моря.

С начала систематических наб­людений в XIX веке и до середины XX столетия уровень Арала практически не менялся. В 1950-х годах Аральское море было четвертым по площади озером мира, занимая около 68 тыс. кв. км. Его длина составляла 426 км, ширина – 284 км, наибольшая глубина – 68 м.

С 1960-х годов уровень моря и объем воды стали быстро снижаться. Одной из причин стал забор воды из основных питающих рек Амударьи и Сырдарьи для орошения рисовых и хлопковых плантаций. С обмелением Арала стала уходить рыба, а вместе с ней исчезать рыбный промысел.

В 1989-м море распалось на два водоема, соединенных сузившимся проливом Берга – Северное (Малое) и Южное (Большое) Аральское море. Но благодаря реализации проекта по регулированию русла реки Сырдарьи и сохранению северной части Аральского моря Малый Арал получил вторую жизнь. Казах­станскую часть моря отделили от узбекистанской плотиной, водоем стал постепенно наполняться водой. Сейчас возрож­ден рыбный промысел, ведется работа по восстановлению ценных пород рыб.