О необратимом таянии ледникового щита Западной Антарктики предупредили ученые

Темпы исчезновения льдов Западной Антарктики в XXI веке вырастут в три раза, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Фото: triptonkosti.ru

Исследователи Британской антарктической службы выяснили, что таяние ледникового щита Западной Антарктики стало необратимым. Статья опубликована в научном журнале Nature Climate Change (NCC).

«Похоже, мы потеряли контроль над таянием ледникового щита Западной Антарктики. Если бы мы хотели сохранить его в его историческом состоянии, нам пришлось бы принять меры по борьбе с изменением климата несколько десятилетий назад», - заявила специалист Британской антарктической службы Кейтлин Нотен.

С помощью суперкомпьютера ученые разработали четыре прогноза будущего сокращения антарктических льдов, используя данные об ожидаемом повышении глобальной температуры. Даже при самом лучшем климатическом сценарии Западная Антарктика будет таять в XXI веке в три раза быстрее, чем в предыдущем столетии.

Согласно расчетам, плавучие шельфовые ледники, поддерживающие Западный Антарктический щит, ослабнут в ближайшие десятилетия, ускоряя расплавление континентальных льдов. В конечном итоге щит расколется на айсберги и окончательно исчезнет.

«Хорошая сторона заключается в том, что, распознав эту ситуацию заранее, у мира будет больше времени, чтобы адаптироваться к грядущему повышению уровня моря», — уточнила Кейтлин Нотен.

Ученые также прогнозируют, что таяние Антарктиды замедлится в конце XXI века.