О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК

Гани Бейсембаев отметил, что все ученики должны приходить в школы в школьных формах

Фото: primeminister.kz

Министр просвещения Казахстана Гани Бейсембаев высказался о ношении хиджаба в школах Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В Конституции написано, что Казахстан – светское государство. Поэтому в школах должны ходить в школьных формах. Согласно приказу, принятому Министерством образования и науки в 2016 году, ученики должны ходить в школы в школьных формах. Никаких изменений не было", – прокомментировал Гани Бейсембаев в кулуарах заседания Правительства РК.

Он добавил, основная задача школы – это дать ребенку качественное образование и воспитание.