О новом виде мошенничества с потерями миллионов предупредили казахстанцев

Более 17 миллионов тенге потеряла жительница Шымкента, пытаясь заработать на биржевом рынке. Полицейские предупреждают, что это новый вид мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города.

В управление полиции Каратауского района с сообщением о мошенничестве обратилась местная жительница.

Со слов горожанки, в социальной сети Facebook неизвестный, прикрываясь именем одной из национальных компаний, обещал в разы умножить вложенные деньги на биржевом рынке.

Доверчивая женщина вложила крупную сумму в якобы программу Meta trader 4. Так она лишилась более 17 миллионов тенге.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по части 4 уголовной статьи «Мошенничество». Проводится досудебное расследование.

Отметим, что это новый вид интернет-мошенничества. В настоящее время сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия по установлению подозреваемых лиц.