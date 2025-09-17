Учитель нации

Для казахского народа такой фигурой стал Ахмет Байтурсынулы – выдающийся ученый-филолог, основатель казахского языкознания, литературоведения и журналистики, реформатор национального әліпби (алфавита) и орфографии, автор первой Әліппе (Азбуки). Он организатор казахской науки и системы образования, один из первых профессоров казахской филологии, поэт, философ, культуролог, политический деятель, идеолог, педагог, просветитель, воспитавший национальную интеллигенцию начала XX века.

Ахмет Байтурсынулы – крупнейшая фигура в истории науки и культуры Казахстана, общественный и государственный деятель, духовный лидер не только движения «Алаш», но и всех алашовцев разных эпох, в том числе и современного поколения патриотов. Он признан народом как Ұлт Ұстазы – Учитель нации. Поэтому закономерно, что в системе направлений научных исследований по персоналиям сформировалась мощная отдельная отрасль – ахметтану.

Ахметтану – это научное направление, посвященное комплексному изучению жизни и творчества Ахмета Байтурсын­улы, которое включает изучение лингвис­тического наследия ученого, его литературных произведений, филологических и литературоведческих трудов и их роли в развитии национальной духовной культуры, эстетической мысли, литературы, журналистики и публицистики, которые он развил до современного уровня, его политической и общественной деятельности (Алаш қозғалысы, реформы образования, науки), философских взглядов. Ахметтану – это отдельная дисциплина, где личность Байтурсынулы рассматривается как феномен в истории языка, культуры, науки и политики Казахстана.

В области ахметтану исследования проводили его современники – М. Ауэ­зов, М. Дулатов, И. Омаров, С. Сейфуллин, Т. Шонанулы, Е. Омаров, а также российские ученые А. Самойлович, Е. Поливанов, Н. Яковлев, А. Кононов. Затем исследования продолжили Р. Сыздык, А. Кайдар, К. Мухамедханов, Ш. Сатбае­ва, З. Ахметов, Г. Ахмедов, М. Қозыбаев, Р. Нургали, С. Кирабаев, Ш. Елеукенов, А. Кекилбаев, Т. Журтбай, М. Жусипов, Г. Анес, Ш. Қурманбайулы, Д. Камзабекулы, Р. Имаханбет, А. Исмакова, А. Абсадық, О. Жубаева и многие другие. Среди зарубежных исследователей – турецкие ученые Ахмет Ерджиласун, Нергис Бирай, киргизский ученый К. Дыйканов и другие.

На основе существующих материалов, которые уже сформировали теоретическую платформу и определенную методологическую и эмпирическую базу, Институт языкознания им. Ахмета Байтурсынулы ведет новые исследования трудов выдаю­щегося ученого в свете современных нап­равлений мировой лингвистической науки. Эти работы стали возможными после открытия в 2021 году в структуре института нового отдела – ахметтану. В первые годы его возглавила профессор Куралай Кудеринова, ныне заведующим является PhD Ермухамет Маралбек.

Сегодня изыскания по ахметоведению институт ведет по трем большим направлениям. Первое связано с источниковедчес­ким, лингвотекстологическим анализом рукописей ученого. Второе – с цифровизацией текстов Ахмета Байтурсынулы и систематизацией параметров поиска по ним и лингвистической разметкой всех элементов. Третье – с созданием обширной электронной базы наследия Учителя нации и цифровой базы по ахметтану.

Парадоксы и версии,

споры и открытия

По первому направлению хотелось бы отметить труд института по графической проекции рукописей всех изданий учебников Ахмета Байтурсынулы.

На эту работу ученых воодушевил такой интересный и парадоксальный факт: в научной среде, когда возникали споры по вопросам казахского правописания и алфавита, оппоненты приводили веские доводы, ссылаясь на работы Ахмета Байтурсынулы, причем все примеры действительно принадлежали мэтру. И нам, ученым института, было очень сложно понять причину столь противоречивых данных.

Чтобы разрешить эту загадку, мы впервые ввели в научный оборот термин «графическая проекция» и занялись проек­цией классического байтурсыновского учебника «Оқу құралы».

Дело в том, что этот уникальный учебник казахского языка, вобравший в себя дидактические, теоретические, зачастую новые для того времени научные знания, еще при жизни Ахмета Байтурсынулы был издан семь раз. Он видоизменялся и совершенствовался. После реабилитации ученого он несколько раз издавался в кириллической транслитерации. К сожалению, в одном и том же тексте читатель мог видеть разные транслитерации. Вот поэтому в спорных моментах каждая сторона могла найти необходимые примеры в изданных работах Байтурсынулы.

Причины того, что исследователи, транс­литерировавшие тексты ученого на кириллицу, по-разному передают одни и те же слова, многочисленны. В основном они связаны с тем, что по-разному понимались грамматологические основы байтурсыновского алфавита, особеннос­ти арабской письменности, общие для любых арабографических алфавитов, влияние традиции старописьмен­ного казахского языка, служившего тогда обществу на «төте жазу», а также эволюция идей ученого при создании национального алфавита.

Отметим, что немногие читатели, обращаясь к оригиналам, могли бы сравнить арабские и кириллические варианты, оценить качество соответствий. Те же, кто может, это в основном представители казахской ирреденты в Китае, а также филологи – пользователи не «старой», а «современной» төте-жазу. Между тем известно, что алфавит и орфография эпохи Ахмета Байтурсынулы несколько раз претерпели трансформации.

В этой ситуации ограниченность или полное отсутствие у специалис­тов знаний по «төте жазу» препятствует объективному пониманию экстралингвистичес­кой информации текста, особенностей орфографичес­ких новаций и традиций письма,

графемного состава и структуры, орфо­графических особенностей. Это ограничивает возможности анализа письмен­ного наследия с точки зрения тео­рии письма и грамматологии.

Подобные исследования крайне важны для понимания наследия ученого, а также актуальны сегодня в контексте трансформации правил правописания.

Специалисты Института языкознания им. Ахмета Байтурсынулы предложили в качестве исследовательского инструмен­та подготовить «графическую проекцию» факсимиле учебника «Тіл – құрал» («Язык – инструмент»), книги I «Звуковая система» (издания 1914, 1924 и 1927 годов).

Цель данного подхода – наглядно показать лингвистам, а также заинтересованным читателям, привыкшим видеть и понимать тексты «кириллически», письменный облик казахского слова в арабографическом пространстве; дать возможность специалистам, не владеющим вовсе или не в полной мере «төте-жазу», получить точную кириллическую копию текста учебников Ахмета Байтурсынулы, тем самым обеспечив условия для его восприятия и анализа.

Графическая проекция – это механичес­кое обозначение текста, данного в одной системе письма, с помощью другой азбуки, без привязки к традициям и нормам письма языка перевода, к содержанию букв и звуков, а также к имплицитным элементам оригинальной графики (см. снимок страницы из книги «Тіл-құрал»).

Приведем также графические образы одного и того же слова в одном тексте разных изданий учебника (1914–1924–1927 годы), которые отражают эволюцию мысли ученого:

1914 1924 1927 әсресе әсресе әсіресе баланң баланң баланың А. Байтұрсұнф Байтұрсн ұлы Байтұрсын ұлы Ахмет Ақымет батр батр батыр дбсдар дыбсдар дыбыстар даус даус дауыс Дбс дыбс дыбыс дұниадағы дұниадағы дүнійедегі шркей шркей шіркей

В подготовке первого труда по графической проекции рукописей Ахмета Байтурсынулы значительный вклад внесли PhD Ермухамет Маралбек, кандидаты филологических наук Гульфар Мамырбек и Кайрат Габитханулы.

В цифровом формате

По второму направлению, то есть по цифровизации текстов Ахмета Байтурсынулы, систематизации параметров поиска по ним и лингвистической разметке всех его элемен­тов, институт в рамках мегапроекта по созданию Национального корпуса казахского языка разработал подкорпус текстов Ахмета Байтурсынулы (https:⁄⁄qazcorpus.kz⁄_akhmet-baitursynuly-ishkorpus⁄).

Это уникальный электронный корпус авторских текстов, включающий в свою базу тексты 171 рассказа, 96 стихотворений и 76 статей. Тексты оснащены метаразметкой, то есть полной источниковедческой и энциклопедической информацией, собственной системой поиска и лингвистической разметкой. Пользователь может узнать о фонетической, грамматической структуре, лексическом значении каждого слова в контексте текстов автора. Данная база доступна всем. Такой корпус – лучший помощник в исследованиях текстов Ахмета Байтурсынулы.

По третьему направлению ахметтану в институте создан научно-информационный веб-сайт «Ахметтану» (https:⁄⁄www.ahmettanu.kz⁄). Концепция сайта предус­матривает два направления: цифровые материалы о жизни и научном наследии Ахмета Байтурсын­улы и цифровые материалы ахметоведения. Сайт включает восемь контентных блоков.

Так, на главной странице публикуются сведения о работе института по ахмето­ведению, анонсы предстоящих мероприятий. Здесь размещены уникальные видеозаписи: камера запечатлела Ахмета Байтурсынулы на I Всесоюзном тюркологическом съезде в Баку в 1926 году, а также Сакена Сейфуллина в Алма-Ате в 1935 году. Эти бесценные видеоматериалы – находка нашего молодого ученого Ермухамета Маралбека, результат его кропотливого научного поиска в архивах.

Из разделов «Биография» и «Жизненные этапы» посетители сайта узнают много интересных фактов об Ахмете Байтурсынулы, подтвержденных архивными документами. В подразделе «Фотографии» собраны подлинные снимки с историко-источниковыми комментариями, представлена информация о произведениях монументального и изобразительного искусства, посвященных ученому.

«Научное наследие» – контент, направленный на подготовку полного цифрового формата всех рукописей и факсимиле изданий, трудов Ахмета Байтурсынулы. Он дает возможность проводить исследования на основе оригиналов. Материалы сгруппированы по темам. «Библиография» содержит полный список оригинальных и кириллических изданий трудов ученого, «Статьи» – оригиналы и кириллические версии его статей. Следующий подраздел – «Книги Ахмета Байтурсынулы» (также оригиналы и кириллические версии).

Отдельно собраны тексты рекламных материалов из 265 номеров газеты «Қазақ» в оригинале, транслитерации и графичес­кой проекции. Эти материалы позволяют исследовать экономическое сознание казахского общества начала XX века, терминологизацию лексики и историческую семантику, а также роль Ахмета Байтурсын­улы как первого казахского копирайтера.

На странице «Библиотека Ахмета» сейчас около ста книг XIX – начала XX веков, которые наверняка были в личной библиотеке Учителя нации, в будущем их количество планируется значительно расширить. Во время зарубежных научных командировок нашими учеными собраны ценные материа­лы о жизни и творчестве Байтурсынулы, по истории и культуре начала XX века – они тоже есть в данном разделе.

В разделе «Исследования по ахметоведению» собраны 137 авторских статей, составлен список из 792 исследований, размещены 43 научно-популярные тематические телеработы.

«Школа Ахмета Байтурсынулы» – раздел, направленный на выявление витальности и масштаба идей ученого. Сюда включены материалы об исследователях, глубоко освоив­ших его труды, находившихся в его непосредственном ученичестве и продолживших его научные изыскания. Среди них – Миржакып Дулатулы, Елдес Омарулы, Телжан Шонан­улы, Касым Тыныстанулы. По мере углубления исследований список представителей научной школы будет расширяться.

Также на сайте представлена информация о сотрудниках нашего института и проводимых мероприятиях, видеозаписи конференций и научных семинаров, сборники их материалов. Сайт предназначен для научной и широкой аудитории и будет постоянно пополняться.

3 сентября, в преддверии Дня языков народа Казахстана и 153-летия со дня рож­дения Ахмета Байтурсынулы, в главном корпусе КазНПУ им. Абая состоялась республиканская конференция «Библио­графия и текстология учебников Ахмета Байтұрсынұлы». Мероприятие прошло в рамках традиционной площадки «Ахметовские чтения-2024-I», организованной институтом языкознания. В ходе конференции состоялась презентация двух трудов – «Графическая проекция изданий учебного пособия Ахмета Байтұрсынұлы» и «Графическая проекция изданий Тіл-жұмсар», подготовленных специалистами отдела ахметоведения – PhD Е. Маралбек и магистрантами А. Карбоз, А. Қуралбай, А. Сайауышулы.

В заключение хочется отметить, что ахметоведение – перспективное и развивающееся научное направление. Нет сомнений, что каждое новое поколение исследователей и читателей будет обращаться к личности и наследию Ахмета Байтурсынулы. И так будет, пока ценны для человеческого рода такие понятия, как интеллигентность, знание, образование, наука, любовь к родному языку и литературе, служение своему народу.