О новых методах борьбы с наркодельцами заявили в МВД

Технологии
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

МВД борется с наркопреступностью новыми методами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Для повышения эффективности в выявлении наркопреступлений в интернет-пространстве министерство внутренних дел заключило договор с одной из казахстанских компаний на приобретение современных аппаратно-программных комплексов и сопутствующего технического оборудования.

В сентябре ведомство провело обучающий семинар-тренинг среди полицейских по их использованию. Обучен 21 IT-специалист из всех территориальных подразделений по противодействию наркопреступности.

 

 

В каждый регион передано по одной рабочей станции.

Как пояснил заместитель начальника департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов, аппаратно-программные комплексы куплены в рамках финансирования комплексного плана борьбы с наркоманией и наркобизнесом на 2023-2025 годы.

«Мощности программных комплексов позволяют обрабатывать значительные объемы информации и выявлять прямые и неявные связи между лицами, участвующими в незаконном обороте наркотиков.

Наркоборцы всех регионов страны получат возможность формировать сводную информацию об объекте на основе данных из всех открытых интернет-источников, включая социальные сети, мессенджеры, онлайн-сервисы и другие сторонние базы данных», – рассказали в министерстве.

С начала года сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности зарегистрировали 51 досудебное производство по фактам рекламы наркотиков, 288 уголовных дел за распространение наркотиков через Интернет. Заблокировано 1,5 тысячи сайтов, распространяющих наркотики. На ресурсе казахстанского сервиса объявлений OLX.kz выявлено 1 179 объявлений, содержащих пропаганду наркотиков и предложения курьерской работы с распространением психоактивных веществ. В рамках имеющихся договоренностей с руководством OLX.kz эти объявления удалены с сайта.

#МВД #наркотики #технологии #преступления

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