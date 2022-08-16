О новых проектах в сфере литературы рассказал Даурен Абаев

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев в ходе встречи с населением в Павлодарской области рассказал о новых проектах в сфере литературы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МКС РК.

Так, по словам министра, с 2023 года будет учреждена специальная Президентская литературная премия для молодых казахстанских писателей и поэтов. Претендовать на высокую награду могут авторы в возрасте от 18 до 29 лет.

Также Даурен Абаев рассказал и о других проектах, реализуемых в области поддержки молодых литераторов.

«Мы инициировали новый проект «Жаңа қазақ әдебиеті», в рамках которого книги молодых авторов будут изданы тиражом в 3 тысячи экземпляров. Данная работа поможет развитию новой системы мышления молодого поколения, поддержит их творческий настрой и новаторские идеи», - отметил глава МКС.

Кроме того, идет прием заявок на соискание первой национальной литературной премии «Айбоз», общий призовой фонд которой составляет 35 млн тенге.

«Таким образом, мы создаем новые механизмы поддержки начинающих авторов, сильных талантов в прозе, поэзии и драматургии», - сказал Даурен Абаев.