О планах по повышению зарплат горнякам рассказала Дуйсенова

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова в ходе презентации проекта Социального кодекса в Сенате Парламента РК рассказала о планах по повышению зарплат горнякам, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото из открытых источников

В ходе обсуждения сенатор Сергей Ершов поинтересовался планами Кабмина по повышению заработных плат шахтерам. Однако глава Минтруда подчеркнула, что вопрос стоит не только по шахтерам, но и в целом по всем работникам с вредными условиями труда.

«Мы должны говорить не только о пенсионном обеспечении шахтеров, но о пенсионном обеспечении в целом работников во вредных условиях труда. Так как мы поднимем этот вопрос, это будет касаться и других категорий граждан, работающих в ГМК и других отраслях. Поэтому сегодня рабочая группа завершила работу, подготовила конкретные предложения», – сообщила она.

По информации министра, в данное время изучается финансовая составляющая вопроса.

«Сейчас эти предложения рассматриваются соответствующим финансово-экономическим блоком Правительства, и по завершении рассмотрения наших предложений мы уже будем готовы представить свои предложения, предусматривающие определенную схему пенсионного обеспечения для таких категорий работников», – пояснила Дуйсенова.