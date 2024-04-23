О поддержке врачей и вейпах

фото из архива «КП» и Айнур Аргынбековой

Глава государства в 2023 году на открытии первой сессии Парламента VIII созыва отметил: «Важно, чтобы медицинские работники имели гарантированную законом защиту своих прав. Парламентариям следует уделить должное внимание решению данного вопроса».

Согласно действующей прак­тике, рассмотрение жалоб и привлечение к ответственности осуществляются в медицинских организациях (служба поддерж­ки пациентов, служба внутренней экспертизы), КМФК и, в случае обоснованности жалобы, в правоохранительных органах. И к сожалению, роль профессио­нального сообщества в защите прав медицинских работников была недостаточно серьезной. Экспертным органом выступает Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения с ограниченным пулом специалистов и отсутствием механизма досудебного урегулирования. Тогда как в развитых странах более 95% жалоб разрешается на уровне медицинской организации в порядке медиации и возмещения компенсации.

С учетом опыта предыдущих лет, на основе анализа международной практики, а также по итогам проведенных обсуждений с участием медицинской общест­венности, государственных органов и страховых компаний депутатами Парламента предложена доработанная модель страхования профессиональной ответственности медицинских работников через действующие страховые компании, где страхователем будет выступать работодатель – медицинская организация. Все нормы закона активно обсуждались в Сенате и нашли полную поддержку депутатов.

19 апреля Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения», который направлен на обеспечение населения качественной и доступной медицинской помощью, создание условий для формирования и дальнейшего развития системы вмененного страхования профессиональной ответственности медицинских работников. Он также нацелен на защиту прав граждан на возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании им медицинской помощи, повышение статуса и престижа медицинской профессии.

Данную реформу ожидают около 78 тыс. врачей и 181 тыс. средних медицинских работников.

В законе в целях поддержки медиков предусмотрены следующие поправки.

Во-первых, это предоставление детям медицинских работников погибших или которым установлена инвалидность в результате увечья, полученного при исполнении служебных обязанностей, возможности обучения в организации высшего образования вне конкурса на основании их заявления с присуждением образовательного гранта.

Во-вторых, это предоставление в приоритетном порядке мест в дошкольных организациях для детей медицинских работников по месту жительства; предоставление права на воинскую службу по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу в соответствии с Законом РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», а также на участие во внедрении новых методик и технологий в медицинскую практику.

Среди поправок также и присвоение звания «Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері», проведение ежегодного конкурса «Лучший по профессии» с выплатой соответствующих денежных вознаграждений.

Для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками.

В закон также внесены поправки о единовременной денежной выплате в размере 100-кратной величины минимальной заработной платы медицинским работникам по остродефицитным специальностям, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет; возмещении транспортных расходов, связанных с проездом для осуществления профессиональной деятельности; гуманизации 317-й статьи Уголовного кодекса, а именно по снижению сроков ареста и размеров штрафов.

Предлагаемые поправки направлены на уменьшение профессиональных рисков, повышение уверенности медицинского работника в практической деятельности при принятии решений об ответственности за жизнь и здоровье пациента, рост уровня доверия граждан к системе здравоохранения, улучшение качества оказания медицинских услуг. Они также нацелены на повышение статуса и привлекательности медицинской профессии, снижение оттока квалифицированных кадров из отрасли, привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности.

Основной новеллой закона является внедрение модели страхования профессиональной ответственности медицинских работников и введение обязанности субъектов здравоохранения по их обеспечению. Данная модель предполагает рассмотрение жалобы независимой комиссией, созданной в медицинской организации с привлечением профильных экспертов, профессиональных медицинских ассоциаций, страховой компании, представителей пациента, медиаторов. И предлагает урегулировать конфликт в самой медицинской организации.

Также важнейшей новеллой закона является полный запрет оборота некурительных табачных изделий, электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них, с соответствующей ответственностью в Уголовном кодексе, которое позволит исключить их потребление, особенно среди подростков и молодежи.

Общественность давно бьет тревогу по поводу распространения вейпов среди наших детей и молодежи. К сожалению, рек­лама и недостоверная информация о мнимой безопасности вейпов привела к их широкому распространению даже среди школьников.

Традиционные сигареты содержат тысячи химических веществ, в том числе тяжелые металлы, канцерогены и токсичные вещества. Но опасность вейпов и «одноразок» заключается в том, что никто не знает, какой в них состав, вреднее они или безопаснее, чем сигареты. Обычно они продаются без подробного описания состава, и уж точно никто из разработчиков не пишет о потенциальном вреде для организма.

Определить уровень никотина и других вредных веществ в вейпах и «одноразках» намного сложнее, чем в обычных сигаретах, поскольку их маскируют многочисленными вкусовыми и ароматическими добавками.

В результате человек может и не отследить тот момент, когда уровень никотина в организме превысит все допустимые показатели.

Вейпы и «одноразки» не сгорают, не создают дыма, не оставляют сильного запаха на одежде и вокруг. Это делает их более удобными для скрытного курения.

В результате родителям становится сложнее понять, что их ребенок курит. От ребенка может просто пахнуть клубникой или вишней. А внешний вид большинства «одноразок» не создает никаких ассоциаций с курением, так что понять, что у ребенка в руке вейп, тоже достаточно сложно.

Все это в совокупности приводит к тому, что подростки не понимают всей опасности такого рода «игрушек», воспринимают вейпы больше как «увлечение», чем серьезную зависимость, а родители не имеют возможности уличить их в «парении».

Единственным выходом из этой ситуации стал полный запрет вейпов и «одноразок» в стране, ведь это серьезно осложнит для подростков доступ к ним.

Весной 2024 года на третьем Национальном курултае крайне негативно высказался о вейпах Президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, вейпы наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему нашей нации.

Необходимо отметить, что в настоящее время ВОЗом опровергнуто заявление о снижении вреда для курильщиков, перешедших с обычных сигарет на вейпы. Сегодня более чем в 40 странах мира ввели запрет на оборот вейпов (Дания, Норвегия, Аргентина, Сингапур и другие). В странах ЕАЭС также уже обсуждается вопрос о полном запрете вейпов и некурительных табачных изделий.

В целом, законом вносятся изменения и дополнения в дейст­вующие 4 кодекса и 9 законов.