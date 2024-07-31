О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, практически по всей территории республики ожидается неустойчивый характер погоды.

«Пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра, в северной половине страны ожидаются сильные дожди, град, шквал. Лишь на юге республики погода будет без осадков», - отметили в метеослужбе.

На западе РК в дневное время ожидается повышение температуры воздуха до +31+36°С, а на остальной территории республики - постепенное понижение температуры, добавили в Казгидромете.