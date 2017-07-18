О пользе ветра и воды

Организаторы форума, получившего название «Зеленая энергия Грузии», пригласили гостей в свой национальный павильон, чтобы рассказать о преимуществах инвестиций в возобновляемую энергетику этой горной страны, ожидая усиления деловой активности. О перспективах инвестиций в энергетику закавказской республи­ки и государственных мерах поддерж­ки рассказала представитель Министерства энергетики Грузии Натиа Беридзе.

В настоящее время в Сакартвело, как называют свою страну грузины, существует 147 «зеленых» проектов на общую мощность 5 358 МВт. Для них работает режим либерализации – проекты в энергетике избавлены от уплаты НДС, возможно заключение концессионных соглашений, отсутствует ценовое регулирование для частных ГЭС, не взимается плата за подключение к распределительной сети. Кроме того, правительством усовершенствованы правила для предоставления предварительной заявки на технико-экономическое обоснование строительства и эксплуатации ГЭС.

На энергетическую отрасль приходится около трети от общего объема иностранных инвестиций в экономику страны, главным экспортером отрасли является Российская Федерация, на втором месте – Турция. Азербайджан и Армения также являются важной частью цепочки транзита и экспорта энергоресурсов. Организаторы форума устроили презентацию достижений и планов развития крупнейшего оператора энергосистем страны АО «Грузинские государственные энергосистемы». Кроме того, вниманию гостей форума была предоставлена информация о работе первой грузинской ветроэлектростанции Квартли и АО «ЭС «Сакрусэнерго».