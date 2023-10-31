О призерах и неудачниках

Спорт
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Аскар Бейсенбаев

Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана, «Астане» досталось «серебро», а «Актобе» – «бронза».

фото ФК «Тобол»

В минувшее воскресенье завершилось очередное первенство страны по футболу среди команд Премьер-лиги. Места в турнирной таблице распределены.

«Ордабасы» уже в качестве сильнейшей дружины республики свой последний матч на выез­де проиграл актаускому «Каспию» со счетом 0:1. Карагандинский «Шахтер» на своем поле сыграл вничью с «Астаной» – 1:1. «Актобе» также потерял очки дома, не обыграв гостивший у него талдыкорганский «Жетысу» – 2:2. «Мактаарал» из Туркестанской области на выез­де разошелся миром с кокшетауским «Окжетпесом». Петропавловский «Кызылжар» уступил дома «Кайсару» из Кызылорды – 0:1. Костанайский «Тобол» в гостях разгромил «Аксу» из Павлодарской области – 3:0. «Атырау» в заключительном туре сыграл вничью с гостившим у него алматинским «Кайратом» – 0:0. Стоит отметить, что все матчи прошли без зрителей, а государственный флаг на стадионах был приспущен в память о погибших в Караганде шахтерах.

Из высшего дивизиона страны вылетели три команды: «Окжетпес», «Каспий» и «Аксу», которые теперь будут сражаться в Первой лиге.

А вот что касается лидеров чемпионата, то «Ордабасы» следующим летом дебютирует в Лиге чемпио­нов УЕФА, а в Лиге конференций УЕФА предварительно сыграют «Астана» и «Актобе».

Кстати, у Казахстана с 2024 года будет место и в Лиге Европы УЕФА – его обладатель зависит от исхода финала Кубка «Ордабасы»  – «Тобол», который состоится 5 ноября. Если победят костанайцы, то они и выступят в Лиге Европы. Если же выиграют шымкент­цы, то путевка в Лигу Европы перейдет серебряному призеру – «Астане», а в Лиге конференций сыграет «Кайрат», который в регулярке занял четвертое место.

#Спорт #футбол

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