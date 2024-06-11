О работе КТК поговорили вице-премьеры Казахстана и России
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Стороны отметили стабильную работу Каспийского трубопроводного консорциума
Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком в рамках ПМЭФ-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина
В ходе переговоров были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в области экономики и топливно-энергетической сферы.
Стороны отметили стабильную работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Особое внимание было уделено вопросам, связанным с началом реализации крупного проекта по строительству трех угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.