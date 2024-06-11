О работе КТК поговорили вице-премьеры Казахстана и России

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель премьер-министра РК Роман Скляр встретился с заместителем председателя правительства РФ Александром Новаком в рамках ПМЭФ-2024, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы сотрудничества двух стран в области экономики и топливно-энергетической сферы.

Стороны отметили стабильную работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Особое внимание было уделено вопросам, связанным с началом реализации крупного проекта по строительству трех угольных теплоэлектростанций в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.