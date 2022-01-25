О расследовании гибели гражданских лиц в ходе январских событий в Казахстане рассказали в Генпрокуратуре

Иллюстративное фото
В Казахстане ведется работа по установлению обстоятельств гибели гражданских лиц в ходе прошедших беспорядков. Об этом сообщил заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент Kazpravda.kz
.
"Органами прокуратуры ведется работа по установлению обстоятельств гибели гражданских лиц (в ходе январских событий - прим. автора). По каждому случаю идет полное исследование причин смерти. Прокуроры уже по трем фактам переквалифицировали уголовные дела на "убийство". Отмечу, что приведенные данные не являются окончательными, работа предстоит кропотливая", – сказал Елдос Килымжанов.
По его словам, органами правопорядка продолжается поиск и изъятие похищенного оружия.
"Прокурорами на местах обеспечивается соблюдение конституционных прав участников процесса и принимаются меры по объективному расследованию уголовных дел", – заключил спикер.