О реформах Президента говорят зарубежные эксперты

Воодушевляющая приверженность модернизации

Последовательность реформ и их бесспорную нацеленность на обеспечение большей справедливости, открытости и свободы в Казахстане отмечают зарубежные эксперты в новом Послании Президента народу.

Операционный директор Британско-казахского общества Джеффри Темпл отметил, что лично он очень впечатлен инициативами, которые Президент Токаев намерен реализовать в рамках своего нового раунда реформ. «Очевидно, что он хочет, чтобы в стране была свободная экономика со свободным рынком и чтобы было больше политических свобод. Все это очень достойные стремления, и я считаю, что, если они будут реализованы, то принесут огромную пользу населению Казах­стана», – считает британский эксперт. По его мнению, эти реформы представляются очень серьезным ответом на требования казах­станского общества по обеспечению большей прозрачности, подотчетности и демократического управления, а также предлагают поощрение инвестиций и общей открытости в деловой среде. Эти изменения продолжают уже начатую Президентом РК работу и последовательное движение в этом направлении, что приведет к значительным позитивным изменениям в стране. «Я лично очень положительно отношусь к этим реформам и надеюсь, что они будут реализованы в максимально возможной степени на благо всего народа Казахстана», – добавил Джеффри Темпл.

Директор по исследованиям аналитического центра Henry Jackson Society Томас Кира (Великобритания), комментируя новое Послание Главы государства, также отметил, что приверженность Президента Токае­ва дальнейшей политической модернизации в Казахстане, особенно в сочетании с реформистской позицией в отношении экономики, воодушевляет. «Подтверждение Президентом того, что развитие парламентаризма занимает цент­ральное место в его амбициозной программе реформ, свидетельствует о реальных намерениях в этом отношении. Президентские выборы, а также выборы в Мажилис в 2023 году дадут существенную возможность увидеть, как эти реформы, которые направлены на укрепление парламентской демократии в Казахстане, будут работать на практике и как будет работать укрепление гражданского общества и СМИ в контексте выборов», – отмечает эксперт.

Руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян (Армения) подчеркивает, что Послание Президента Касым-Жомарта Токаева имеет важное значение не только для Казахстана, но и региона в целом. По его мнению, анонсированное Президентом РК в Послании продолжение реформ, которые были предложены ранее и уже осуществляются, означает новый этап в развитии политической и социально-экономической модернизации страны. Что касается внеочередных президентских и парламентских выборов, то они призваны продолжить процесс по усилению государственных институтов и их эффективности, повышению независимости и ответственности всех ветвей власти.

Руководитель АЦСИИ также выделил такие месседжи Послания, как намерение провести амнистию для участников январских событий, а также стремление системно решить социально-экономические проб­лемы общества – посредством сокращения влияния и вмешательства государства в экономическую сферу дать толчок развитию, в первую очередь несырьевых отраслей экономики Казахстана, и продолжить реформы по повышению благосостояния граждан и уменьшению социального неравенства.

«В целом можно сказать, что Президент Токаев продолжает последовательную политику по модернизации Казахстана для решения стоящих перед страной проблем в современных геополитических условиях, показывая лидерство в осуществлении этих амбициозных целей. И, как представляется, для решения этих актуальных задач нужна не концентрация власти в одних руках, а построение устойчивых и эффективных государственных институтов. Фактически это стремление построить современное демократическое государство, где власть будет играть важную, но не главенствующую роль. И не будет активно вмешиваться в рыночные отношения, но при этом будет следить за тем, чтобы права граждан, особенно в социальной сфере, были защищены», – резюмирует Айк Халатян.

Политический обозреватель из Армении Арман Абовян в новом Послании Президента Казахстана народу выделил месседж Касым-Жомарта Токае­ва о том, что перед страной в современных геополитических условиях стоит особо важная задача – сохранить суверенитет и территориальную целостность страны. И для решения этих задач, имеющих прямое отношение к будущему государства, казахстанский лидер предлагает твердо следовать курсом реформ и обновления, для чего «необходимо решить все политические вопросы не откладывая их в долгий ящик».

Не меньшую значимость имеет проведение досрочных выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине следующего года. «Действительно, в рамках политической модернизации в стране важнейшее место занимает развитие парламентаризма. Обновленная Конституция задает новые стандарты политической системы, процедуры регистрации политических партий уже значительно упрощены, заработают новые механизмы формирования Парламента и маслихатов по партийным спискам и одномандатным округам. В итоге к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: Президента, Парламента и Правительства. Как видим, Президент Казахстана и его политическая команда пошли по пути серьезных реформ в стране, и мне хотелось бы пожелать им успехов на этом сложном и очень важном для казахстанского народа пути», – добавляет эксперт.