О счетах в США всех казахстанцев будет известно

Мажилис на пленарном заседании одобрил ратификацию Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как отметил министр национальной экономики Алибек Куантыров, согласно законодательству все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США.
«Законопроект затрагивает деятельность финансовых организаций, в том числе кредитных организаций, страховых, брокерских и других аналогичных компаний. В случае неприсоединения к данному режиму, с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США», - пояснил министр.
Он отметил, что присоединившиеся к Соглашению финансовые институты, будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане.
«Аналогично, присоединение Казахстана к Соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США. То есть, взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана», - сказал глава МНЭ.
В соответствии с Соглашением, Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации, как наиболее оптимальная, так как реализация этой модели позволит сохранить контроль над финансовой системой, получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США, сократить административные издержки финансовых институтов РК, снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями Соглашения.