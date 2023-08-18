О сильных землетрясениях предупредили жителей Турции

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Турция вступает в период сильных землетрясений. Об этом газете Hürriyet заявил ведущий турецкий сейсмолог Наджи Гёрюр, передает Gazeta.ru.

Фото: Depositphotos

«Я не шучу по этому поводу, <…> вступаем в периоды, когда начнут происходить сильные землетрясения», — цитирует Гёрюра издание.

По словам сейсмолога, есть высокая вероятность опасных подземных толчков в Стамбуле.  Гёрюр посоветовал начать серьезную работу в этом направлении. Он подчеркнул, что многомиллионный город еще не готов к удару стихии.

 «Меньше по сравнению с тем, что необходимо сделать,» — резюмировал сейсмолог.

По данным издания, 9 августа другой известный сейсмолог — Джеляль Шенгер — предрек Стамбулу катастрофические последствия в случае нового землетрясения. По его словам, подземные толчки могут разрушить 60-70 тыс. зданий, и экстренные службы столкнутся с большими сложностями при аварийно-спасательных работах.

Напомним,  в начале года в Турции произошло крупное землетрясение. Подземные толчки в течение получаса ощущались в разных регионах - Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Шанлыурфе. Разрушения зафиксированы как минимум в четырех провинциях.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами сильного землетрясения и поручил Правительству оказать экстренную помощь Турецкой Республике. В ближайшее время по просьбе Правительства Турции в пострадавшие регионы вылетят казахстанские спасатели и медики.

Позже сообщалось, что разрушительное землетрясение в Турции привело к геологическому сдвигу литосферных плит.

#Турция #землетрясение #прогноз #сейсмология

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