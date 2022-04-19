"Странный" вирус? О ситуации по гриппу и ОРВИ в Шымкенте высказались в Минздраве

В комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК рассказали об эпидемиологической ситуации по гриппу и ОРВИ в Казахстане, в том числе в городе Шымкенте, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появились публикации о жалобах шымкентцев на «странный» вирус с признаками простуды, похожей на коронавирус.

Как отметили в комитете, в Казахстане в текущем эпидемическом сезоне (с 1 октября 2021 года) зарегистрировано 3 млн 306 тысяч случаев ОРВИ. По сравнению с эпидсезоном 2019-2020 года заболеваемость ОРВИ на одном уровне.

Подъем заболеваемости отмечался с ноября 2021 года по январь 2022 года. В марте по сравнению с январем уровень заболеваемости снизился в 1,5 раза, за истекший период апреля по сравнению с аналогичным периодом марта заболеваемость упала на 11%.

«В текущем эпидсезоне отмечается циркуляция вирусов гриппа A H3N2 и В. Помимо гриппа в Казахстане установлена циркуляция и негриппозных вирусов, такие как риновирус, РС вирус, аденовирусная инфекция, парагрипп, метапневмовирус, бокавирусная инфекция и другие», – пояснили в КСЭК.

В городе Шымкенте с 1 октября 2021 года зарегистрировано 180 783 случая ОРВИ – по сравнению с эпидсезоном 2019-2020 года заболеваемость находится на одном уровне, подчеркнули в ведомстве.

«Как и по всей республике, в Шымкенте рост заболеваемости приходился на начало эпидсезона (с октября 2021 года по январь 2022 года), когда регистрировалось до 52 тысяч больных ОРВИ в месяц, в марте заболеваемость снижена в 2,6 раза, в апреле заболеваемость на уровне марта.

В мегаполисе циркуляция вируса гриппа установлена со второй половины октября, и на сегодняшний день выявлено 16 случаев гриппа A H3N2.

В настоящее время эпидемический сезон гриппа и ОРВИ завершается, уровень заболеваемости соответствует текущему эпидемическому сезону, подъем заболеваемости не отмечается», – заявили в КСЭК.

Несмотря на завершение эпидемического сезона гриппа и ОРВИ, комитет призвал население соблюдать меры профилактики, такие как ограничение посещения мест большого скопления людей, частое проветривание помещений, соблюдение гигиены рук.

Ситуация находится на контроле, заверили в ведомстве.