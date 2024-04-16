О ситуации в водохранилищах страны рассказали в Минводных ресурсов

Паводки
108

На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, передает Kazpravda.kz

Фото: МВРИ

В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Произошел перелив через дамбу «Старый грейдер» системы лиманного орошения «Алва». Усилиями «Казводхоза» и местных жителей перелив через дамбу был устранен, как и подтопления поселка Караоткель, сообщает Минводных ресурсов.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние объектов удовлетворительное.

К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1330 см, за сутки он вырос на 27 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 83%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 77%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.

На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки.

#водохранилища #паводки в Казахстане

Популярное

Все
Уральск: уровень реки может подняться в любой момент
Пик паводка в Петропавловске еще не прошел
«Қаныштай бол! Стань как Каныш!» Такое напутствие получили молодые ученые
В Павлодарской области теперь ожидают регулируемый паводок
282 миллиона тенге ушли не по назначению
Налаженную цепочку купли-продажи казахстанского металла удлиняет армия посредников-перекупщиков
В сфере акушерства острая нехватка мужского понимания важности женского здоровья
Креативная индустрия Приаралья ждет реальных мер господдержки
Что нужно для развития науки?
В Ерназаре стали выращивать клубнику
На фабрике шьют обувь с «мужским характером»
Молодые ученые создают полезные продукты в «цвете»
Возрождение культуры чтения – часть работы по интеллектуальному развитию нации
Алексей Луценко – победитель веломногодневки Джиро д’Абруццо
Каждый слышал о фондовом рынке, но мало кто знает, в чем его суть
Светофоры с озвучкой разработала талдыкорганская школьница
Легендарный фильм «Қыз-Жібек» вернулся на большие экраны
Аграрии остро нуждаются в сортах культур, адаптированных к местному климату
Наш атлет – трехкратный чемпион Азии
О долге, чести и отваге
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Как государство поддерживает молодых ученых
«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева
Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Президент поблагодарил казахстанцев и глав государств за проявленную солидарность
Мошенники просят деньги от имени министров
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Школьники Кызылорды хотят превратить свой двор в зеленую зону
Пессимистический сценарий возможен в Атырау
ЛПХ необходим официальный статус
Принято решение о проведении спортивного турнира WBC Amateur TURKSOY
В центре Европы звучат казахские песни
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы

Читайте также

​​​​​​​Паводки в Казахстане: запущена горячая линия омбудсм…
В ЗКО готовятся к большой воде: вдоль русел рек уложено 700…
Более 15,6 тысяч жилых домов подтоплены паводком в России
13 школ в пострадавших от паводков регионах подключили к се…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]