О ситуации в водохранилищах страны рассказали в Минводных ресурсов

На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, передает Kazpravda.kz

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В Акмолинской области два крупных водохранилища полны на 100%. Пик половодья на них пройден, притоки стабилизировались. Произошел перелив через дамбу «Старый грейдер» системы лиманного орошения «Алва». Усилиями «Казводхоза» и местных жителей перелив через дамбу был устранен, как и подтопления поселка Караоткель, сообщает Минводных ресурсов.

В Северо-Казахстанской области 2 крупных водохранилища полны на 100%, половодье продолжается. Оба водохранилища работают в штатном режиме, угрозы прорыва нет. Гидроузлы прошли многофакторное обследование, техническое состояние объектов удовлетворительное.

К этому часу уровень реки Есиль в черте города Петропавловск – 1330 см, за сутки он вырос на 27 см. Обстановка в регионе остается напряженной. Специалисты проводят работы по пропуску воды.

В Актюбинской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 97%. Обстановка в регионе стабильна.

В Восточно-Казахстанской области среднее наполнение по двум крупным водохранилищам составляет около 80%.

В области Абай Шульбинское водохранилище наполнено на 83%. В регионе продолжается период половодья. Из-за увеличения боковых притоков к Шульбинскому водохранилищу, продолжаются природоохранные попуски. Водохранилища Ертисского каскада работают в штатном режиме.

В Западно-Казахстанской области среднее наполнение четырех крупных водохранилищ составляет 77%. Вода, сброшенная с Ириклинского водохранилища, еще не дошла до границ Казахстана. Ее прибытие ожидается 16-17 апреля.

В Карагандинской области 3 крупных водохранилища полны на 98%, пик паводка в регионе прошел. Обстановка стабильна.

В Костанайской области среднее наполнение двух крупных водохранилищ составляет 93%, пик паводка прошел. Каратомарское водохранилище продолжает работать в транзитном режиме.

На всех объектах продолжаются круглосуточные дежурства, ежечасно проводится мониторинг водохозяйственной обстановки.