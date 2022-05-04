О скором истощении запасов месторождений заявил глава Минэкологии

Ключевым вызовом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая восполняемость запасов. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев на заседании правительства, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«В связи с интенсивной добычей полезных ископаемых ключевым вызовом, стоящим перед геологической отраслью, является низкая восполняемость запасов. При нынешнем уровне добычи, без соответствующего восполнения, запасы многих разрабатываемых месторождений будут истощены уже в ближайшей перспективе», - сказал Сериккали Брекешев.

В справочной информации указан прогноз, что к 2025-2040 годам будут отработаны несколько крупных месторождений в Восточном Казахстане, являющихся градообразующими и влияющими на экономику региона. Речь идет о месторождениях «Орловское», «Малеевское», «Тишинское» и «Риддер-Сокольное».