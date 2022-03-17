Победительницей международного конкурса красоты «Мисс мира — 2021» стала Каролина Белявска из Польши, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Церемония награждения прошла в пуэрториканском городе Сан-Хуан. Корону вручала обладательница титула «Мисс мира — 2019» Тони-Энн Сингх из Ямайки.

В конкурсе участвовали 97 девушек из разных стран, в том числе из Ирака и Сомали — двух государств, которые впервые отправили своих представительниц на «Мисс мира». В финал прошли лишь 40 участниц.

Отмечается, что в этом году на «Мисс мира» не было девушки из России.

В 2021 году в программу «Мисс мира» вернулись соревнования в купальниках, отмененные несколько лет назад. Также финалистки соперничали в нескольких дополнительных категориях. Еще в декабре представительница Монголии Бортэ-Учжин Ану победила в конкурсе талантов, лучшей моделью признали Оливию Ясе из Кот-д’Ивуара, а в спортивном соревновании победила Каролина Видалес из Мексики.

Первоначально ожидалось, что финал «Мисс мира» состоится 17 декабря 2021 года, однако церемонию отменили в последний момент из-за вспышки COVID-19. Заболели 23 участницы и 15 сотрудников конкурса. Спустя неделю было решено перенести награждение на март 2022 года.

Ранее сообщалось, что победительницей конкурса «Мисс Вселенная — 2021» стала представительница Индии Харнааз Сандху.

Финал конкурса прошел в городе Эйлат в Израиле.