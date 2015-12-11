О спецслужбе Казахстана сняли многосерийный фильм

Об органах национальной безопасности снят многосерийный фильм "Арнайы өкілдер". Премьера намечена на 16 декабря на телеканале "Казахстан", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу РТРК.
К слову, сценарий написан при содействии Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
Сериал снят на студии ТОО "Астанателефильм" в жанре детективного кино и повествует о становлении и профессиональном росте отечественных спецслужб.
"Каждая серия раскрывает образ сотрудников казахстанской разведки и контрразведки как универсальных специалистов, находящихся на пике действующих тенденций международной системы глобальной безопасности. Перед зрителем разворачиваются события, начавшиеся в 90-х годах и плавно перешедшие в наши дни через лабиринты разных судеб сотрудников органов КНБ. Невозможно предугадать дальнейшее развитие истории, так как в конце каждой серии зрителя ожидает интригующий поворот. Сам сюжет будет раскрываться с неожиданных сторон, запутывая зрителя в лучших традициях криминального детектива", – рассказывают авторы проекта.
Главные герои сериала – династия офицеров Саматовых, старший из которых собирается на заслуженный отдых, а младший только начинает свою служебную карьеру.
Также зрители смогут узнать о сотрудниках и военнослужащих различных подведомственных КНБ учреждениях: аналитиках, оперативниках, бойцах спецназа и пограничниках, доблестно несущих ответственную службу в деле обеспечения национальной безопасности.
"Фильм ориентирован на развитие военно-патриотического воспитания нашего молодого поколения и укрепление контрразведывательного сознания гражданского общества", – отметили в пресс-службе телеканала.
В эфире "Казахстана" 16 декабря будут показаны первые 8 серий "Арнайы өкілдер".