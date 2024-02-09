О тайнах степи

Около пяти лет каменное изваяние пролежало, зарастая травой, в земле, пока его случайно не обнаружили сельские жители. Сейчас те пахотные земли перешли к другому хозяйству – ТОО «Аскоп». По договоренности нынешней весной балбал будет установлен на специально обустроенной и огороженной площадке. То есть снова встанет на том самом месте, где с определенной целью и был установлен предками тысячи лет назад. Видится в этом руководству товарищества особый сакральный смысл.

– Очень правильное решение. Соглас­но закону, любой памятник археологии охраняется государством с момента обнаружения и наряду с действующими, – говорит директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия управления культуры Жас­улан Укеев. Каменное изваяние, по его словам, не похоже на те, что уже найдены на территории области. Видимо, относится к более раннему тюркскому периоду.

Сколько загадок хранит земля... В том же районе, на участке между селами Ульги и Жукей, найден геоглиф – 20 могильных курганов, датируемых VII–III веками до н. э., создающих круг размером с футбольное поле, видимый даже из космоса. Таких курганных захоронений, по словам Жасулана Укеева, в Казахстане всего два.

Археологические раскопки ведутся в регионе с 2005 года, при этом исследовано лишь около пяти процентов территории области. Зарегистрированных памятников по области 1 773, из них памятников археологии – более тысячи. Все раскопать, конечно, невозможно, да и нужно ли? Исследуются, как правило, наиболее разрушающиеся, исчезающие курганные могильники. А сколько их так и ушло в небытие, распаханных плугами тракторов, затоптанных копытами животных, унеся с собой, быть может, очередную историческую сенсацию.

Между тем каждый полевой археологический сезон пополняет фонд древних экспонатов областного историко-крае­ведческого музея. Здесь есть на что посмотреть. К примеру, сотрудниками музея создана реконструкция костюма женщины эпохи бронзы, согласно исследованиям и описанию известного археолога, доктора исторических наук Марал Хабдуллиной. Отметим, что все детали были найдены во время раскопок в Акмолинской области. Однако для завершения «образа» долгое время не доставало одной очень важной детали – подвески-гривны – украшения, характерного для женщин той эпохи. Подвеска, заметим, являет собой и символ власти. Но в 2021 году на раскопках кургана в междуречье Шагалалы и Есиля была найдена та самая литая гривна из бронзы. Радости археологов и музейных работников не было предела. К тому же это была самая значительная археологическая находка того года.

Помогают сотрудникам и неравнодушные жители области. Например, грибники в Бурабайском районе обнаружили могильный курган сакского периода. Позвонили в центр. Раскопки небольшого могильника в 2022 году обогатили копилку древних артефактов десятью наконечниками стрел, бронзовым кинжалом, бляшками из бронзы, дугообразными конскими удилами, выполненными в зверином стиле, другими вещами.

В 2023 году сотрудники центра исследовали сакские курганы (VII век до нашей эры) возле озера Жукей района Биржан сал. Это еще одно свидетельство того, что населенный издревле благодатный край Кокше хранит немало интересного для науки. К сожалению, три из них оказались полностью разграбленными. Достоянием археологов стали тогда лишь пастовые бусы – мелкий бисер из непрозрачного стекла.

– Каждый сезон «рыть историю» отправляются студенты-историки из двух местных вузов, привлекаем и старшеклассников – членов археологических и краеведческих пришкольных клубов. Проливать свет на историю страны – задача не только сугубо археологов и историков. Здорово, что есть возможность приобщать к исследованиям и подрастающее поколение. Согласитесь, одно дело читать об этом в учебниках и Интернете, совершенно другое – находить, извлекать свидетельство прошлой жизни из-под толщи земли. К примеру, наконечник стрелы, которому несколько тысяч лет. Столько вопросов у детей сразу возникает. Глаза у них загораются с каждым найденным кусочком керамики. Трудно ребятам бывает лишь поначалу, но они не жалуются, понимают, что каждый найденный артефакт – это еще один пазл из богатейшей истории страны. А еще здесь царит дружеская атмосфера, поэтому юные археологи хотят оказаться «в поле» снова и снова, – рассказывает директор музея.