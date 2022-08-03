Общество
О теории "неготовности" казахстанцев к демократии высказался депутат

Депутат Мажилиса Парламента РК Айдос Сарым высказался о теории «неготовности» казахстанцев к демократии, сообщает Kazpravda.kz.

Когда мы говорим о реформах и модернизации, мы должны исходить из того, что придется коренным образом менять сложившиеся отношения, психологию, привычки. При этом у нас нет времени, чтобы решать проблемы постепенно, все придется перестраивать здесь и сейчас, не перекладывая на плечи следующих поколений.

Следует помнить также, что наша страна имеет огромную территорию и относительно небольшую численность населения. Политика всегда должна исходить из понимания собственной географической карты. Даже весна в наших регионах наступает по-разному, в разное время. Так же и с обществом: процессы будут вызревать с разной скоростью, со своими особенностями.

Я являюсь противником теории о «неготовности» казахстанцев к демократии, но при этом исхожу из того, что демократия – это очень дорого и хлопотно, она – не панацея, не автоматическое решение всех проблем, это лишь первый шаг, за которым последуют более серьезные повороты и развилки. Давайте вспомним, что у нас даже в самых продвинутых городах люди не могут избрать глав ОСИ и определиться с судьбой своего дома. Мы должны быть готовы к тому, что местное самоуправление где-то пойдет быстро, где-то – средним темпом, а в отдельных регионах государство будет по-прежнему тащить весь груз проблем местного населения.

Примерно 90% проблем граждан могут и должны решаться в городах и районах и еще 5–6% – на уровне областного центра. Но суперпрезидентская система деформировала структуру управления таким образом, что каждый уровень власти перекладывал задачи наверх, всячески избегая ответственности. В итоге мы имеем «кривую» систему, когда проблемы сельского округа должен почему-то решать Президент и за ответами надо ехать в столицу.

Маслихаты должны отображать всю сложность и многообразие своего района или города, там должны работать заинтересованные, избранные в ходе конкурентных выборов депутаты. Это могут быть как партийные, так и непартийные игроки, которые, с одной стороны, будут «давить» на избранного населением акима, требуя большей открытости и подотчетности, а с другой – помогать акиму в увеличении налоговой базы, создании хорошего бизнес-климата. Это очень непростой баланс, к которому мы придем, возможно, через 2–3 электоральных цикла.

Нам всем нужно понимать, что универсальных опытов и практик нет, каждая страна идет наощупь, исходя из своих традиций, культуры, истории. Но есть работающие схемы, которые мы можем перенять и адаптировать к своим условиям. Нам стоит учиться у таких стран, как Канада и Австралия, которые близки к нам климатически и также имеют огромные расстояния.

Меняется природа, суть власти как таковой. Мы вступаем в отрезок истории, когда из нескольких тысяч акимов только 20 (в областях, столице и городах рес­публиканского значения) будут избираться особым порядком, через депутатов маслихатов, а все остальные – путем прямого голосования. Нынешние акимы областей перестанут быть «царями» на своей территории, они уже не смогут как прежде помыкать акимами, которых избрало население. Соответственно, мы должны задуматься над тем, чтобы потенциальные конфликты не переходили ту грань, после которой начнут негативно влиять на жизнь регионов. Чтобы у нас населенные пункты не оказались без воды, канализации, электричества, не были зимой заморожены. Потенциальные конфликты должны быть максимально предусмотрены и должны иметь предусмотренные законом механизмы и сроки разрешения.

Людям предстоит научиться ответственно контролировать и пополнять бюджет, быть хозяевами своей земли. При этом, очевидно, никто не снимает с повестки вопросы социально-экономического развития, тепло-, водо-, газо-, электроснабжения населенных пунктов. Грош цена демократии, если не будут закрыты базовые потребности жизнеобеспечения.

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