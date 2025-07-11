Там, где еще совсем недавно звучала музыка и слышались команды балетмейстеров, бдительно следивших за точностью движений своих воспитанников, теперь царит непривычная тишина. Студенты Казахской национальной академии хореографии, завершив учебу, вышли на каникулы, чтобы набраться сил и энергии – и достойно встретить 10-летний юбилей альма-матер. Выпускники начинают свой самостоятельный трудовой путь на сценах ведущих театров республики. А педагоги ждут новых учеников – работа приемной комиссии в самом разгаре.

По словам ректора Казахской национальной академии хореографии Бибигуль Нусипжановой, прошедший учебный год был богат на события как в творческом плане, так и в области международного сотрудничества.

– Мы – самая молодая балетная школа в мире. С каждым годом растем, развиваемся, поднимаем планку профессионального уровня все выше и выше. Имея такого художественного руководителя, как Алтынай Асылмуратова, академия просто обречена на успех. Когда такая легендарная личность руководит творческим процессом, у ошибок и неудач не остается ни малейшего шанса помешать детям полностью погрузиться в профессию, – говорит Бибигуль Нургалиевна.

Важным событием в жизни академии, как впрочем, и всего профессионального сообщества танцовщиков, стало учреж­дение WDEA – Всемирного альянса танцевального образования, который призван способствовать постоянному обмену опытом между образовательными учреждениями и внедрять инновационные методы обучения, сохраняя при этом лучшие традиции мировой культуры. Создание альянса открыло его участникам широкие перспективы для интересных совместных проектов, способствующих дальнейшему развитию танцевального искусства.

Свое избрание на пост заместителя председателя WDEA Бибигуль Нусип­жанова справедливо считает формой признания достижений Казахской национальной академии хореографии в подготовке высокопрофессиональных специалистов, чьи умения, талант и мастерство по достоинству оценены на международном уровне. Воспитанники академии традиционно занимают призовые места на престижных конкурсах и фестивалях, успешно соперничая с именитыми танцорами из зарубежных стран.

Одним из таких ярких свидетельств успеха казахстанской балетной школы стал III Международный фестиваль профессиональных хореографических учебных заведений Temps lié.

– Для академии проведение этого фес­тиваля стало доброй традицией. Подобные мероприятия есть практически у каждой крупной балетной школы. Алматинское хореографическое училище имени Александра Селезнева, например, ежегодно проводит фестиваль «Өрлеу», а мы рады видеть наших дорогих гостей на фестивале Temps lié. В этом году его участниками стали представители двух самых сильных школ мира – Академии танца Бориса Эйфмана и Пекинской академии танца. Мы представили уникальный спектакль «Роман бутона розы и мотылька», который смело можно назвать главной фишкой нашей академии, – с гордостью продолжает Бибигуль Нусипжанова.

Несколько лет назад балет «Роман бутона розы и мотылька», ставший последним произведением великого хореографа Мариуса Петипа, обрел вторую жизнь на казахстанской земле. Прославленный балетмейстер так и не увидел свое детище на сцене: до постановки в силу разных причин дело так и не дошло, но на генеральной репетиции, по воспоминаниям современников, артисты устроили Петипа бурную овацию и назвали его балет маленьким шедевром. Хореограф Василий Медведев, в чьей редакции балет был поставлен на сцене театра «Астана Балет», проделал титаническую работу, воссоздавая либретто на основе оригинального текста Ивана Всеволожского.

По словам Бибигуль Нусипжановой, новая постановка «маленького шедевра», в которой приняли участие 150 юных воспитанников академии, стала настоящей феерией – яркой, красочной, глубокой, словом, воплощающей в себе все классические традиции хореографического наследия Мариуса Петипа.

– Дети уже с малых лет понимают, что значит выступать на большой профессиональной сцене рядом с большими, настоящими артистами. Думаю, в этом наша уникальность. И еще главный показатель любого вуза – это трудоустройство. Например, в прошлом году в рейтинге Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» мы заняли первое место по трудоустройству и по зарплате. Наши выпускники вос­требованы во всех театрах страны. Мы очень горды и рады, что они выступают на лучших сценах республики. Сейчас у нас в академии есть и магистратура, и докторантура, где студенты продолжают обучаться. Любая практика должна опираться на теорию, и поэтому мы должны заниматься наукой, которая всегда была сродни высокому искусству. Наши педагоги активно работают над фундаментальными исследованиями, монографиями, учебниками, которых по всему миру сейчас издается очень мало. Мы восполняем этот пробел и тем самым выполняем возложенную на нас благородную миссию, – рассказывает Бибигуль Нургалиевна.

В новом учебном году Казахская национальная академия хореографии нач­нет подготовку специалистов в области креативных индустрий. Образовательная программа данной дисциплины – первая в Казахстане. Всю необходимую научно-методическую и опытно-экспериментальную работу по исследованию креативных индустрий проводит лаборатория ONERLab, которая была создана совместными усилиями педагогов и студентов академии.

Настоящим триумфом казахстанских танцовщиков стал международный конкурс Budapest Ballet Grand Prix, который прошел в столице Венгрии. Студенты выпускного курса школы-колледжа профессионального образования Казахской национальной академии хореографии Торгын Лебен и Дарья Митрофанова завоевали первое и второе места, а Адеми Жанабил стала дипломантом конкурса. Чтобы понять всю напряженность этого творческого состязания, достаточно упомянуть, что участие в Budapest Ballet Grand Prix приняли ведущие молодые артисты из 31 страны – лучшие из лучших.

По словам Светланы Кокшиновой, возглавляющей школу-колледж, мас­терство и уверенная победа ее студенток привлекли внимание хореографов с мировым именем.

– В Будапешт мы приехали этакими темными лошадками. О нашей академии там никто толком ничего не знал. И отношение к нам со стороны некоторых участников было, скажем так, снисходительным. Но когда стали объявлять результаты и выяснилось, что два призовых места заняли наши воспитанницы, все моментально изменилось. После церемонии награждения я услышала, как кто-то меня зовет: «Master from Kazakhstan! Master from Kazakhstan!» Это был знаменитый венгерский хорео­граф Дьюла Харангозо. Мы познакомились, разговорились, и он сказал такую фразу: «Пожалуйста, научите венгерских педагогов классическому танцу!» Мы оба – приверженцы системы Вагановой, тогда как многие западные хореографы все больше уходят в сторону современного танца, учат студентов на основе собственного эмпирического опыта. То есть научного базиса, на котором строится вагановская система, у таких методик попросту нет. Мы же по праву гордимся тем, что сохраняем верность традициям классического балета. Именно это и оценил в выступлениях наших студенток Дьюла Харангозо. Он считает, что сегодня наша академия создала свой, казахстанский вариант системы Вагановой, который, несмотря на молодость коллектива, уже стал новой страницей в истории мирового балетного искусства, – говорит Светлана Юрьевна.

По словам выпускников школы-колледжа Алихана Аубакира и Торгын Лебен, участие в конкурсах – это прежде всего проверка самого себя. Соревнования закаляют характер и дают артистам бесценный сценический опыт, благодаря которому на обычных концертах они чувствуют себя куда более свободными и раскрепощенными. Алихан и Торгын уверены, что за шумной, публичной стороной творческого успеха, которую привыкли видеть зрители, стоят колоссальный труд и серьезная внутренняя борьба.

– Мне кажется, у артиста должны быть стальной характер и огромная сила воли. Мы понимаем, что если даже у нас нет мотивации и не хватает сил, все равно нужно идти в зал, заниматься, репетировать. Как бы трудно ни было, в любом случае нужно работать и крепко держать себя в руках, чтобы увидеть результаты, – считает Торгын Лебен.

Но результаты эти немыслимы без постоянного участия педагога в творческом росте его воспитанников. Балетмейстер, говорит Алихан Аубакир, позволяет артисту взглянуть на себя со стороны и сделать это не в записи, а в реальном времени, когда все недочеты и промашки еще можно исправить. Без этого постороннего взгляда даже самый талантливый танцовщик не сможет покорить высоты мастерства. И поэтому благодарность педагогам Алихан считает неотъемлемой частью внутренней культуры любого артиста.

– Упорство и настойчивость – это ключ к достижению цели. Самое главное – идти в любую профессию, не только в твор­ческую, с большим желанием, потому что без желания, без любви к своему делу жизнь человека будет несчастной, – обращается Алихан Аубакир к начинаю­щим танцовщикам.

Завершив учебный год отчетным концертом, коллектив академии усиленно готовится к юбилейным мероприятиям, которые обещают стать яркими и запоминающимися событиями в мире балетного искусства. И мы желаем педагогам и студентам дальнейших творческих успехов, неиссякаемой энергии и реализации всех поставленных целей!