О влиянии перевода времени на экономику и бизнес рассказали в Миннацэкономики

Он отметил, что сейчас этот вопрос изучается министерством торговли и интеграции.

– Они проводили анализ, я думаю, они на этот вопрос смогут вам более развернуто ответить. Мы полагаем, что особых издержек для бизнеса не будет. Если какие-то неудобства у потребителей будут, то разового характера. И бизнес получит долгосрочный позитивный эффект от того, что во всех регионах нашей обширной страны рабочий день будет начинаться в одно и то же время. И все процедуры, связанные с получением госуслуг, будут начинаться и заканчиваться в одно и то же время. И в целом, думаю, что это создает определенные улучшения для бизнеса, - сказал Жаксылыков, отвечая на вопросы журналистов в Сенате.