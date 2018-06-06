О восстановлении экосистемы северного Арала рассказали ученые
Рустам Мухаметкалиев
О восстановлении экологической системы и научно-исследовательских работах в северной части Аральского моря на пресс-конференции в СЦК рассказала младший научный сотрудник Лаборатории биофотоники и имиджинга National Laboratory Astana Назарбаев Университета Вероника Дашкова, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Что касается восстановления экосистемы северного Арала, который полностью находится на территории Казахстана, то, возможно, прогнозы будут хорошими", – заявила Вероника Дашкова.
По словам спикера, восстановление возможно в случае, если будет осуществлен проект по увеличению высоты плотины и наполнению воды в этом водоеме.
"Есть такие позитивные прогнозы. Если эти меры будут предприняты, то экологическая ситуация в регионе может существенно улучшиться", – подчеркнула она.
Кроме того, в ходе научно-исследовательских работ, проведенных группой ученых из Назарбаев Университета во время экспедиции "Арал 2018", с нескольких точек на Южном и Северном Арале были отобраны пробы воды и измерены гидролого-гидрохимические параметры для изучения современного состояния водоемов Аральского моря.
Предварительные данные ученых говорят о том, что соленость Аральского водоема варьируется от 3,5 промилле до 130 промилле. Так, 130 промилле, зафиксированные в Южном Арале, в среднем в четыре раза выше средней солености Мирового океана. При этом соленость Северного Арала в некоторых местах почти в 10 раз меньше, чем в Южном Арале.
Экспедиция QazaqGeography на Арал стала второй по счету с 2016 года. По результатам всех исследований и научных проб будут собраны данные о биоразнообразии планктонных сообществ, уровне соли, фосфора, кислотности, загрязненности воды, что позволит выявить предварительный тренд в развитии экосистемы Северного и Южного Арала.