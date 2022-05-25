О введении прогрессивного индивидуального налога в Казахстане высказался министр

Министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров в интервью журналистам в Мажилисе Парламента, где на пленарном заседании обсуждались поправки в Налоговый кодекс, высказался относительно перспектив введения в стране прогрессивного индивидуального подоходного налога, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Министр признал, что вопрос актуальный, но требует тщательного изучения.

«Понятно, прогрессивная шкала ИПН – это такой, наверное, где-то действующий инструмент, в каких-то странах. Что касается Казахстана, был проведен определенный анализ, был обсужден с экспертами этот вопрос. Но видите, в данный момент вопрос на повестке дня не стоит, мы будем дополнительно обсуждать», – сказал он.

Глава МНЭ уточнил, что вопрос пока не поднимается ни госорганами, ни парламентариями.

«Смотрите, сейчас этот вопрос не выносился. Мы зашли в Правительство, зашли в Парламент с законопроектом (поправками в Налоговый кодекс – прим. авт.) по исполнению поручений, связанных с январскими событиями, но вопрос по ИПН не поднимался в последнее время, поэтому он и не вошел», – сказал он.

При этом Алибек Куантыров считает, что введение прогрессивного ИПН возможно и не даст ожидаемого эффекта.

«Я понимаю, что много лет обсуждают. Смотрите, был проведен определенный анализ, пока этот ИПН не дает такого эффекта. Понимаете как, прогрессивный ИПН, наверно, звучит очень красиво, но его надо дополнительно прорабатывать, есть определенные тонкости, его нельзя просто так ввести, и чтобы кому-то 20%, кому-то – 5% или 0%. И так 10%-ная шкала равная. По сути, это такой равный подход ко всем. Есть люди, средний класс, которые занимаются малым и средним бизнесом. Они неплохо зарабатывают, выше среднего по стране. Для них тоже будет такой вопрос – почему я должен платить больше, если больше работаю? Может быть, это популярно выглядит, но, на самом деле, эффекта, который ожидается, мы можем не получить. Это может быть и не выгодно. Потому что если мы введем такой налог, есть риск того, что люди просто начнут вывозить капиталы и скрывать свои доходы. Тоже момент есть, свои риски», – отметил министр.