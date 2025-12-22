О загруженности дорог высказался аким Астаны

Насихат Оркушпаева
На брифинге в СЦК аким столицы Женис Касымбек, докладывая о социально-экономическом развитии мегаполиса, отдельно остановился на вопросах транспортной системы города. По его словам, в городе зарегистрировано 437 тыс. автомобилей, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

– Сегодня один из основных вопросов – это высокая загруженность дорог. В городе зарегистрировано 437 тысяч автомобилей. Ежедневно в Астану заезжают 90 тысяч машин, а также проезжают транзитом. Мы видим перегруженность улично-дорожной сети в час пик в районах Есиль и Нура, особенно утром через мосты. Вечерами – по проспектам Мангелик Ел, Кабанбай батыра, Туран и улицам Сарайшык, Кунаева и Достык, – сказал аким.

Для решения данного проблемного вопроса в городе принята Дорожная карта по улучшению дорожно-транспортной инфраструктуры (Комплексная программа развития транспортной системы до 2035 года). Как заверил докладчик, ряд краткосрочных мер уже действует и демонстрирует свою эффективность. К тому же, изменен график работы некоторых госорганов и нацкомпаний, которые расположены в районах Нура и Есиль. Нововведение, как сказал глава столицы, помогло улучшить ситуацию в утреннее время, минимизировав количество автомобильных заторов.

– В пиковое время (с 8.00 до 10.00) количество автомобилей на основных улицах сократилось на 10-15 процентов, а скорость – на 6 километров в час. К примеру, в начале сентября, в утренний час пик, по проспекту Мангелик Ел проезжало 4 152 автомашины, после изменения графика работы – пропускная способность увеличилась до 4 420 единиц. Аналогичные улучшения есть и по другим направлениям, – добавил Женис Касымбек, отметив, что перегрузка пока наблюдается в вечернее время суток.

Доля поездок на общественном транспорте в настоящее время составляет 43%, при этом поставлена задача увеличить ее до 65%, приблизившись к показателям городов с наиболее развитой транспортной системой, где этот уровень достигает 70–80%; суточный пассажиропоток в этом году вырос до 1,1 млн человек, что на 37% больше, чем в 2024 году.  96% жителей обеспечены пешей доступностью к остановкам.

В 2025 году закуплены 422 автобуса, автопарк увеличился до 1 749 единиц, за два года обновлено 48% подвижного состава, а в 2026 году коммунальные и частные перевозчики получат еще 485 автобусов, 10% из которых будут электробусами, что позволит довести общее количество транспорта до 2 100 единиц;.

Отдельно Женис Касымбек сказал и об ЛРТ, которое сегодня работает в тестовом режиме. По словам акима, до конца месяца ожидается поставка всех вагонов и завершение внутренней отделки станций. Ожидается, что в следующем году запуск пассажирских перевозок ЛРТ вместе с вводом скоростных транспортных коридоров обеспечит рост средней скорости общественного транспорта в часы пик на 30% и сокращение интервалов движения автобусов до 8 минут.

