Об армянской культуре и традициях расскажет «Наири»

фото из личного архива Наиры Мовсисян

Возвращение к истокам

Несколько сотен армянских семей обосновались на юге, прочно связав свою судьбу с Казахстаном. Это не самый многочисленный этнос, но очень заметный. Много лет назад армяне объединились, чтобы знакомить земляков со своей культурой и традициями, декоративно-прикладным искусством и национальной кухней.

У истоков создания армянского национального этнокультурного центра «Наири» стояла Наира Мовсисян. И хотя Наира Майтархановна не местная, в Казахстан она приехала за мужем, шымкентские армяне оценили ее деловые качества и организаторские способности. Первым руководителем центра «Наири» был Манук Межлумян, а Наира Мовсисян – его правой рукой и главным помощником.

Спустя несколько лет Наиру Майтархановну избрали председателем центра. С тех пор она вот уже полтора десятилетия его бессменный руководитель, на плечах которого много обязанностей: от налаживания контактов с представителями армянской диаспоры, среди которых есть пожилые и нуждающиеся в помощи и опеке люди, до решения вопросов соотечественников на уровне посольства Армении в Казахстане.

Первое время приходилось преодолевать много сложностей, связанных с открытием воскрес­ной школы по изучению армянского языка. Многие этнические армяне, десятилетиями жившие вне исторической родины, не знали родной язык. Владимир Татулян рассказывает, что из Адлера в Казахстан он переехал в четырехлетнем возрасте. Тогда он хорошо знал армянский, точнее, это был единственный язык, на котором он говорил. Но вскоре языковые навыки были утрачены, поскольку говорить на армянском было не с кем.

Когда все республики большой страны разошлись по своим национальным квартирам, интерес к изучению родного языка возрос. Причем желание было присуще людям разных возрастов и разных национальностей. В первой группе занимались дети и подростки, во второй – молодежь и люди среднего поколения. Среди армян широко распространены смешанные браки. Попав в армянские семьи, представители других национальнос­тей стремятся приобщиться к их культуре, познакомиться с народными традициями, изу­чить язык.

Этнокультурный центр взял на себя все хлопоты по организации воскресной школы. Учительницей первой группы стала молодая и очень талантливая, знающая не только армянский, но и казахский и русский языки Вардуи Манукян, во второй группе преподавала Вардуи Мовсисян. Учебно-методическую литературу из Армении привезла Наира Мовсисян.

Это сегодня учить язык можно на онлайн-курсах, использовать цифровые методики и апробированные уроки, что и делают в массе своей армяне, живущие в Казахстане. Тогда же воскресная школа была чуть ли не единственной возможностью заговорить на родном языке. Отсюда и популярность, которой она пользовалась.

Многие посетители школы начинали с азов – с изучения алфавита, который, к слову, на протяжении более тысячи шес­тисот лет существует почти без изменений. Армянский язык использует оригинальный армянский алфавит, соз­данный в 405 году ученым и священником Маштоцем.

– Когда мы приехали в Казахстан, старшему сыну было пять лет, а младшему – три года, – рассказывает Наира Мовсисян. – И я, и дети говорили только на армянском языке. Здесь пришлось на ходу перестраиваться – учить русский и казахский, чтобы чувствовать себя комфортно в обществе. Дети очень быстро освоились в новых реалиях. Здесь живут добрые и отзывчивые люди, которые помог­ли пережить трудности, связанные с адаптацией, и всячески поддерживали нас. Среди них были представители разных нацио­нальностей, и это участие, желание помочь очень подкупало.

Объединенные творчеством

В Казахстане армяне оказались в силу разных причин и в разное время, в том числе и в годы политических репрессий, повлекших великое переселение народов. А еще армяне активно приезжали на большие стройки, ведь среди них много квалифицированных специалистов, в том числе строи­телей, инженеров, талантливых ремесленников. Вдали от родины они не утратили свою самобытность, хотя возможность активно развивать культуру и традиции, изучать армянский язык появилась только с обретением Казахстаном независимости и созданием этнокультурного объединения.

Центр взял на себя хлопотную работу по координации диаспоры, чтобы вместе отмечать национальные праздники, помогать людям старшего поколения, передавать их опыт и знания молодым, развивать художественную самодеятельность, чтобы показать всем, насколько богата и самобытна армянская культура.

Чтобы наладить контакты со всеми, кто выбрал местом жительства благодатный юг Казахстана, организовали перепись армян, создав своего рода банк данных обо всех соотечественниках. Имея их координаты, проще установить тесные контакты, легче организовывать мероприятия, в том чис­ле и ежегодные фестивали армянской культуры. Диаспора привыкла к таким праздникам, позволяющим окунуться в танцевальное и вокальное искусство, традиции и обычаи народа.

– Когда муж закончил в Казахстане свою работу и можно уже было вернуться на родину, дети стали просить нас остаться жить здесь, настолько им понравился Шымкент, – продолжает моя собеседница. – Поразмыслив, мы с мужем решили, что в их желании есть рациональное зерно. И остались.

Когда выбор был сделан, Наи­ра Майтархановна поступила в Шымкенте в университет, чтобы получить второе высшее образование. Еще с большей энергией взялась за общественную работу. И прошедшие годы подтвердили, что «Наири» стал неотъемлемой частью Ассамблеи народа Казахстана, познакомив южан с традициями и культурой Армении, к примеру, с древним праздником Терендез, который считается одним из самых красивых и романтичных и отмечается 13 февраля.

– Народное песенное искусство тесно связано с фольклором и позволяет постичь всю глубину характера армян, – говорит Наи­ра Мовсисян. – Армяне любят музыку и национальные танцы, они добродушны, общительны и очень гостеприимны, а также отличаются тонким юмором. Наша община объединяет творческих людей, которые всегда готовы порадовать своими талантами публику.

Раньше этнокультурный центр «Наири» ежегодно самостоятельно организовывал День культуры, приглашая горожан насладиться музыкальным и песенным искусством одного из древнейших народов мира. Последние годы такие праздники проводят совместно, объединяя усилия с этнокультурными центрами, представляющими немногочис­ленные этносы, проживаю­щие в Шымкенте.

Ни один из них не обходится без выступления всеобщего любимца Ваге Асатряна, который прекрасно поет и танцует. В центр «Наири» он пришел 10-летним мальчиком и сейчас является его активистом.

Хорошо знают и музыканта Владимира Татуляна. Маэстро с удовольствием знакомит публику с произведениями армянских композиторов. Сегодня он играет в ансамбле скрипачей областной филармонии им. Шамши Калдаякова, и выступлений ждут многочисленные поклонники. В репертуаре коллектива есть две пьесы Арно Бабаджаняна и три – Арама Хачатуряна.

– Армянская музыка очень мелодичная, певучая и танцевальная, – считает Владимир Татулян. – Ее невозможно сравнить с музыкой других народов Кавказа. Это большой пласт своеобразной культуры. Я к музыке отношусь настолько трепетно, что иногда играю на сцене, а у меня текут слезы. На наших концертах всегда аншлаг. Радует, что горожане не потеряли интерес к музыке и искусству в целом.

В какой-то момент Наира Майтархановна решила, что представление об армянах не будет полным без возможности отведать блюда армянской кухни, приготовленные поварами, знаю­щими все тонкости. И открыла ресторан армянской кухни.

Теперь есть где принимать гос­тей, попробовать настоящую долму, хаш, бастурму, фаршированную севанскую форель, хоровац и многие другие блюда, приготовленные по старинным рецептам и непременно с использованием армянских специй и приправ. Насколько город привык к армянской кухне, стало понятно сейчас, когда ресторан в связи с переездом и поиском нового здания на время закрылся.

Народная дипломатия

Наира Мовсисян наладила тес­ный контакт с посольством Армении в Казахстане. Это важная часть работы, ведь нередко возникает необходимость оформить документы, получить какие-то справки, обсудить перспективы, помочь наладить взаимовыгодное сотрудничество.

В качестве примера руководитель центра рассказывает, как руководство ТОО «Alageum Electric», в группу которого входит Кентауский трасформаторный завод, попросило ее помочь представить предприятие на международной промышленной выставке в Армении, найти нужные контакты и наладить связи. Наира Майтархановна задачу выполнила, организовав в Ереване встречу руководства предприятия с вице-минист­ром энергетики Армении. И эта встреча стала первым важным шагом для дальнейшего взаимодействия.

В прошлом году руководителя этнокультурного центра пригласили в Астану на встречу с Президентом Армении, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Там много говорили о необходимости расширения сотрудничества между странами, товарооборота и торговли. Эти пожелания высшего руководства страны Наи­ра Мовсисян восприняла как руководство к действию.

Теперь шымкентцы могут купить более двухсот наименований продуктов питания из Армении, недавно ассортимент пополнили и товары народного промысла. Из Казахстана отправляют мясо свинины, которое производит EMC Agro – современный комплекс по производству и переработке мяса и мясопродуктов в г. Тайынша Северо-Казахстанской области. Ранее армянские предприниматели наладили его поставку в Шымкент, показав горожанам, что отечественная продукция может быть высокого качества и по цене ниже рыночной, хотя доставлять ее приходится с севера.

Сейчас Наира Майтархановна заключила ряд договоров с ООО «АРМЭКС­ПОРТ», являющимся официальным представителем посольства Армении в РК. Их реализация будет не только в Шымкенте, но и в Алматинской области.

– Возможность изучать родной язык и общаться на нем, развивать национальную культуру и искусство, пропагандировать народные традиции и свою кухню – все это позволяет армянам не чувствовать себя оторванными от исторической родины, – считает Наира Мовсисян. – Наша диаспора сплоченная, с удовольст­вием использует возможность общаться на языке предков. Да и на историческую родину лучше ездить, когда ты запросто говоришь по-армянски.

Народная дипломатия во все времена считалась залогом дружбы и сотрудничества между народами. Наира Майтархановна убеждена, что понимание этносами друг друга возможно лишь при уважительном отношении к ценностям, на которых базируется их мировоззрение. Именно с ними и знакомят казахстанцев этнокультурные объединения во главе с Ассамблеей народа Казахстана.