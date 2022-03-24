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Об избиении сына тренером заявила жительница Павлодара – в спортшколе начали проверку

Мама воспитанника хоккейного клуба «Иртыш» обвиняет тренера команды в избиении своего сына. Однако наставник отрицает этот факт и намерен подать встречное заявление, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Обращение родительницы появилось в социальных сетях. Женщина рассказала, что ее 11-летний сын играет в первой пятерке хоккейного клуба «Иртыш». С 2016 года с командой, где играют дети 2010 года рождения, занимается тренер павлодарской ДЮСШ №1 Вячеслав Писегов.

«Наша команда «Иртыш» на третьем туре Кубка федерации по хоккею с шайбой, который проходил в Актобе, проиграла команде «Медведи» из Алматы, – сообщила Гульсум Аяпбергенова. – После этой игры в раздевалке тренер без каких-либо комментариев избил первую пятёрку игроков, среди которых был мой сын. Мужчина ударил мальчика кулаком по животу, а также пнул несколько раз в область ключицы».

По словам женщины, когда мальчик вернулся домой, на его руке она заметила синяк. Предположила, что дети подрались.

«Сын молчит, только папе рассказал, что тренер пнул, – дополнила родительница. – Мы получили экспертное заключение факта избиения. Сын хочет вернуться на тренировки, я не пускаю. Я ждала извинений тренера, но их не было».

Между тем наставник команды отрицает факт избиения.

«Я не согласен с этим, никого не бил. С этой командой работаю шесть лет. Всегда вел себя адекватно, иду на контакт, жалоб не поступало. Я буду отстаивать свою честь и обращаться со встречным заявлением», – пояснил Вячеслав Писегов.

С заявлением на действия тренера мама мальчика обратилась в областные ведомства – департамент полиции, управление по развитию туризма и спорта, прокуратуру, а также в федерацию хоккея с шайбой.

В социальных сетях мнения комментаторов разделились. Часть из них, в том числе и родители других игроков команды, считает, что тренера оговаривают. Другие поддерживают маму мальчика в стремлении защитить своего ребенка. Женщина добавила, что в начале поддержавшие ее родители других избитых детей теперь отказываются от своих намерений. Они считают, что детям надо доиграть третий тур. Команду ждет очередная встреча в Атырау.

По данным управления по развитию туризма и спорта, в спортшколе начали служебную проверку. В областном департаменте полиции сообщили, что от мамы мальчика в ведомстве также приняли заявление.

Иллюстративное фото Ольги Бугаевой

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