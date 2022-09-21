Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин прокомментировал вопрос о вертолетах, которые отправили в Россию, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Касательно вертолетов, которые обсуждаются в соцсетях. Один из них уже отслужил срок службы - 35 лет, и в 2019 году был списан. У другого срок списания в октябре. Этот вертолет поднять в воздух мы физически не смогли, потому что уже идет под списание», - сообщил Юрий Ильин в кулуарах правительства.

Они, добавил министр, базируются на территории Российской Федерации на заводе в Тюмени.

«На сегодня достаточно вертолетов, которые реагируют и продолжают реагировать на все чрезвычайные ситуации непосредственно здесь», - резюмировал глава МЧС.