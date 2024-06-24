Объем воды увеличился в Северном Аральском море

С начала года в Северное Аральское море поступил 1,1 млрд кубометр воды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня объем воды в Северном Арале составляет 21,4 млрд кубометров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК

На 86-м заседании Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии, куда входят Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан, стороны договорились, что в поливной сезон в Северный Арал поступит 997 млн кубометров воды, а приток составит не менее 30 кубометров в секунду.

Сейчас в море поступает 50 кубометров воды в секунду. Год назад приток составлял 6 кубометров в секунду. Ранее была завершена постройка Кокаральской плотины, которая отделила Северное Аральское море от Южного. Плотина позволила поднять уровень воды в Северном Арале.

«С момента сдачи плотины в эксплуатацию до сегодняшнего дня из реки Сырдарья в Северное Аральское море поступило 46,6 млрд кубометров воды. А за последние 7 лет в море поступило 13,3 млрд кубометров воды. В последние годы объем воды в Северном Арале снижался, однако с начала 2024 года он вновь начал расти и на сегодня достиг 21,4 млрд кубометров», – сообщила официальный представитель МВРИ Молдир Абдуалиева.

В ведомстве добавили, что 75% стока реки Сырдарья формируется в Кыргызстане, 20% – в Узбекистане и 5% – в Казахстане.